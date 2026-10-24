Jovo Lukic, reacție genială după Corvinul - „U” Cluj! Cu cine i-a comparat pe hunedoreni

Jovo Lukic, reacție genială după Corvinul - „U” Cluj! Cu cine i-a comparat pe hunedoreni Superliga
Alexandru Hațieganu
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Jovo Lukic, golgeterul echipei Universitatea Cluj, a reuşit primul său hat-trick în acest sezon şi a adus victoria ardelenilor în meciul cu Corvinul, scor 3-0.

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Jovo LukicU ClujCorvinul HunedoaraSuperliga
Din articol

La finalul partidei, atacantul bosniac a oferit declarația serii. Și-a comparat adversarii cu Barcelona datorită posesiei. 

Jovo Lukic, declarația serii după Corvinul - „U” Cluj 0-3

„Mulțumesc foarte mult, mă simt excelent, dar și foarte obosit. Acum patru zile am avut alt meci, avem jucători accidentați, vreau să îmi felicit colegii pentru această prestație. Mă simt din ce în ce mai bine de la meci la meci.

Am crezut la un moment dat că jucăm contra Barcelonei, aveau o posesie foarte bună. Cred că am avut noroc în acest joc. Am câștigat la trei goluri diferență și nu am primit. 

Cred că am șase hat-trick-uri. Îmi place să fiu golgheter, sunt atacant, dacă nu dau gol, care mai e scopul meu? Îmi doresc ca echipa mea să câștige meciul”, a declarat Jovo Lukic, la flash-interviu. 

Jovo Lukic

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Caseta meciului

Universitatea Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Corvinul Hunedoara, în etapa a 13-a din Superligă. Jovo Lukic a reuşit un hat-trick.

  • Corvinul: C. Sandu – F. Iacob, Ivancevic, Manolache (Abualnadi 72'), Neacşa – Cărăruş, Dr. Albu (Sergio Ribeiro 46') - M. Bratu (Hayatu 78'), Roger (Goodlad 46'), Pîrvulescu – Gillard (Espinosa 64'). Antrenor: Florin Maxim
  • „U” Cluj: Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Codrea, Bic – Macalou (L. Pall 90+4'), O. Mendy (Stanojev 46'), M. Ştefănescu (A. Gheorghiţă 90+4') – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Cartonaşe galbene: - / I. Cristea 6', O. Mendy 27', Lefter 89'
  • Arbitri: Adrian Cojocaru - Romică Bîrdeş, Mihăiţă Necula
  • Arbitri VAR: Rareş Vidican - Lucian Rusandu

Corvinul – „U” Cluj s-a încheiat 0-3 şi Şepcile Roşii ocupă locul 5, cu 22 de puncte. Corvinul e a noua, cu 16 puncte.

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