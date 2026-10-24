Jovo Lukic, reacție genială după Corvinul - „U” Cluj! Cu cine i-a comparat pe hunedoreni

La finalul partidei, atacantul bosniac a oferit declarația serii. Și-a comparat adversarii cu Barcelona datorită posesiei.

Jovo Lukic, declarația serii după Corvinul - „U” Cluj 0-3

„Mulțumesc foarte mult, mă simt excelent, dar și foarte obosit. Acum patru zile am avut alt meci, avem jucători accidentați, vreau să îmi felicit colegii pentru această prestație. Mă simt din ce în ce mai bine de la meci la meci.

Am crezut la un moment dat că jucăm contra Barcelonei, aveau o posesie foarte bună. Cred că am avut noroc în acest joc. Am câștigat la trei goluri diferență și nu am primit.

Cred că am șase hat-trick-uri. Îmi place să fiu golgheter, sunt atacant, dacă nu dau gol, care mai e scopul meu? Îmi doresc ca echipa mea să câștige meciul”, a declarat Jovo Lukic, la flash-interviu.