La doi ani și jumătate după plecarea sa de la FCSB, pentru o sumă de peste 6 milioane de dolari, Florinel Coman e o „umbră“ a golgheterului de altă dată.

La Al-Gharafa, internaționalul român n-a „uitat“ fotbalul, însă, la cele mai multe apariții pe teren, dă impresia că nu prea mai are chef de el! S-a ajuns aici și pentru că, în niciun moment, n-a existat „chimie“ între Florinel și antrenorul Pedro Martins. Rezultatul acestei colaborări defectuoase? Coman a devenit un jucător „de umplutură“, la Al-Gharafa, iar echipa din Doha a ajuns la retrogradare, în acest sezon!

Florinel Coman, fază personală de mare efect!

Joi, în partida Al-Gharafa – Al-Ahli, scor 2-2, a continuat chinul fotbalistic pentru cele două formații care s-au întâlnit, în etapa a 7-a din Qatar Stars League. De altfel, egalul poate avea un efect incredibil: poate lăsa doi antrenori fără loc de muncă. Pentru că Pedro Martins riscă demiterea de la Al-Gharafa, în timp ce, potrivit presei locale, Borja Jimenez va fi concediat, astăzi.

În acest duel al formațiilor aflate în suferință, Coman a fost introdus pe teren, în minutul 59, când echipa sa, Al-Gharafa, avea 2-1 pe tabelă. La acest scor, românul a reușit un număr personal de mare efect. În minutul 80, Florinel a luat o acțiune pe cont propriu și, după o cascadă de dribblinguri, a șutat spre poartă. Mingea a trecut însă razant cu bara, spre disperarea antrenorului Pedro Martins, aflat în tribune, după eliminarea sa din runda precedentă. Iar portughezul a știut de ce a „fiert“, la ratarea lui Coman! În minutul 90+2, Al-Ahli Doha a reușit egalarea, scor 2-2, iar acest rezultat poate aduce demiterea lui Pedro Martins din funcție până la finalul săptămânii.

În acest sezon, Coman și ai lui au câștigat 2 meciuri din 10 (!), în toate competițiile. Bilanțul lui Florinel, în aceste partide? 0 goluri și 2 pase de gol.