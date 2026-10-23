GALERIE FOTO A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică Fotbal extern
SPORT.RO
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Spaniolii, portretul lui Dani Guiza, campionul european din 2008 care nu s-a retras nici la 46 de ani. 

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la ligaDani GuizaSpaniaEuro
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Dani Guiza, campion european cu Spania în 2008, golgheter în La Liga la finalul sezonului 2007-2008, cu 27 de goluri, când evolua la Mallorca, continuă să joace fotbal și la 46 de ani - VEZI MAI JOS GALERIA FOTO.

Născut la 17 octombrie 1980, Dani Guiza evoluează la Trebujena CF, în liga a 7-a din Spania, iar recent a ajuns să fie subiect important în presa iberică. Nu doar pentru că nu s-a retras, ci pentru că a sa cotă de piață, conform Transfermatkt, este 0 euro!

Dani Guiza - GALERIE FOTO

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Dani Guiza joacă în liga a 7-a din Spania, la 46 de ani

Dani Guiza a avut o carieră remarcabilă, printre echipele la care a evoluat numărându-se Mallorca, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Fenerbahce Istanbul, Cadiz sau mai exoticele Johor Darul Ta'zim (Malaysia) și Cerro Porteno (Paraguay).

A câștigat, în afară de EURO 2008, titlul de golgheter în La Liga (2007-2008, la Mallorca) și titlurile de campion în Super Lig din Turcia (2010-2011) și în Primera Division - Clausura din Paraguay (2012-2013). 

Dani Guiza și-a investit banii din fotbal în imobiliare

Într-un interviu acordat recent, Dani Guiza a dezvăluit că și-a investit averea agonisită din timpul carierei de fotbalist. A băgat banii în imobiliare, iar acum trăiește în lux din chiriile apartamentelor pe care le deține.

”Cel mai bine e să investești în case; e cea mai bună investiție. Este cea mai bună investiție posibilă. Nu-ți consumă banii. Prețurile nu scad, iar banii tăi nu stau degeaba. Trăiesc din asta și din economiile mele.

Iei un credit ipotecar, închiriezi imobilul și încasezi chiria. Când te trezești, au trecut deja 15 ani, iar proprietatea este complet achitată.

În primul rând, nici n-aș ști cum. Iar în al doilea rând, cel mai bine este să investești în imobiliare. Este cea mai bună investiție posibilă”, a declarat Guiza la în emisiunea ”El Cafelito”, citată de elespanol

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