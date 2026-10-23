Probleme fără sfârșit pentru Ianis Hagi! Antrenorul lui Alanyaspor nu l-a iertat

Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a fost titular, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Kocaelispor, în etapa a 9-a din Super Lig.

După o lună şi jumătate, Joao Pereira a decis să înceapă cu Ianis Hagi titular înfruntarea cu Kocaelispor. Românul a evoluat doar o repriză, a fost notat cu 6.9 şi a ieşit la pauză, înlocuit de Keskin. Pe teren, oaspeţii au deschis scorul în minutul 27, prin Kutlu, iar Baku a majorat avantajul în minutul 42. Enes Keskin, jucătorul intrat în locul lui Hagi, a oferit assistul pentru golul gazdelor, în minutul 52, când a marcat Ruan Pereira Duarte, iar scorul final a fost Alanyaspor – Kocaelispor 1-2.

În clasament, Alanyaspor e pe locul 9, cu 12 puncte, în timp ce Kocaelispor ocupă poziţia a 6-a, având 15 puncte, scrie News.ro.

Ianis Hagi a jucat doar o repriză, dar a fost notat cu 6,9 de portalul de specialitate Sofascore, fiind al patrulea jucător al lui Alanyaspor ca notă în acest meci.

Ar trebui să revină Ianis Hagi în România? Bogdan Lobonț și Robert Niță, răspunsuri categorice

La VOYO Sport Live, Bogdan Lobonț a fost întrebat ce îi urează lui Ianis Hagi la împlinirea vârstei de 28 de ani - dacă să rămână la Alanyaspor sau să plece la un alt campionat.

"Fiecare își face planul în funcție de ceea ce vrea să obțină. Depinde foarte mult de ceea ce vrea Ianis să obțină de la cariera lui. El singur poate să decidă, indiferent ce urări i-am face noi în perspectiva carierei lui. Oferta de la Marseille nici nu știu cât de actuală mai e", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.

Prezent în studio, Robert Niță a exclus imediat varianta ca Ianis Hagi să revină în campionatul României, chiar dacă i s-a prezentat și exemplul Olimpiu Moruțan - un alt jucător care avea dificultăți în străinătate și ales să semneze cu Rapid, unde pare să fie în revenire de formă.

"(n.r - Dacă Ianis Hagi ar trebui să revină în România) Nu, nu, nu! N-are nici vârsta. De ce să vină de unde a plecat? Un rol principal poate avea și în Turcia. Moruțan venea după o accidentare destul de grea. Nu e același lucru. Moruțan nici nu mai era în anturajul naționalei.

La Ianis e altă discuție. El a jucat și prin Scoția înainte de accidentare, unde era un ritm apropiat de campionatul Angliei. Ianis e și component al naționalei, căpitan de echipă. În Turcia e la o echipă unde ar putea să aibă mai multe minute. Dacă ar dori să plece, el trebuie să plece undeva unde să aibă garanția că va juca mai mult decât în Turcia", a spus Robert Niță.

Bogdan Lobonț a avut o părere similară legată de posibilitatea ca Ianis să revină în România: "Eu nici nu cred că ia în calcul să revină în România. Mă îndoiesc. Eu vreau ca jucătorii noștri de afară să rămână cât mai mult la echipele la care sunt, să nu schimbe echipele după un sezon, un sezon și jumătate. Continuitatea e benefică".