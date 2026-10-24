Fernando Varela (38 de ani), fost fundaș în prima ligă din România, la FCSB sau FC Vaslui, are de ce să fie mândru! Fostul fotbalist, retras din activitate în vara anului trecut, din Portugalia, de la Alverca, îl urmărește atent pe fiul său, care face spectacol în Serie A!

Gustavo Varela (21 de ani) nu și-a urmat tatăl și când a venit vorba de poziția din teren. Evoluează pe postul de atacant central, iar din vară joacă în Serie A, la Monza, unde are parte de evoluții foarte bune.

Fernando Varela, fost fundaș la FCSB, un tată mândru. Gustavo Varela marchează meci de meci în Serie A, pentru Monza

La ora actuală, juniorul din familia Varela este al doilea cel mai bun marcator din prima ligă a Italiei, cu șase reușite, fiind devansat doar de Antonio Raimondo (Frosinone), care a marcat de șapte ori! Însă, tot șase reușite are și Donyell Malen (AS Roma).

Gustavo Varela a fost transferat în vară de Monza, de la Benfica B, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro. Tânărul atacant a impresionat până acum, iar cota lui de piață se ridică la trei milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Are o medie de un gol pe meci în Serie A, dar a bifat și o pasă de gol în acest timp. În plus, are două reușite și în Cupa Italiei, într-un singur meci bifat.