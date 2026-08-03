FCSB a remizat pe teren propriu, scor 2-2, în fața lui Farul, într-un meci din runda a treia din Superliga.

Roș-albaștrii au înscris prin Dawa (57') și Joao Paulo (86'), în timp ce constănțenii au marcat prin Doicaru (21') și Radaslavescu (45+1').

Gigi Becali: „Lumea a avansat, eu am rămas în urmă”

Patronul lui FCSB crede că a rămas în urmă cu tehnologia și a anunțat că este dispus să vândă echipa în câțiva ani.

Gigi Becali a explicat că s-a bazat pe MM Stoica, dar nu este mulțumit de felul în care arată echipa.

„Lumea a avansat, eu am rămas în urmă cu tehnologia. Cred, nu știu, mă gândesc și la asta. Poate sunt un pic înapoiat în treaba asta, nici nu vreau să mă modernizez. Mai stau un an, poate doi, vând echipa și cu asta, basta!

Acum, ca să aduci jucători, trebuie să fii avansat cu tehnologia, cu informații. Am pus baza în MM, să vedem acum dacă el a făcut bine sau n-a făcut bine. Acum, să se supere, e prietenul meu, dar n-am ce să fac. O să vând echipa și gata, dacă văd că nu merge treaba.”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.ro.

Pentru FCSB urmează partida cu Sepsi din runda următoare, de luni, 10 august, de la ora 21:30, în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii au șapte puncte după primele trei partide din campionat și sunt neînvinși în Superliga.