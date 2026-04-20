Un Porsche 911 și un BMW iX3: cât costă mașinile primite de Rybakina și Shelton la WTA Stuttgart și ATP Munchen Tenis
Dincolo de banii primiți, Elena Rybakina și Ben Shelton s-au bucurat de două premii deosebite, în turneele WTA 500 de la Stuttgart și ATP 500 de la Munchen.

Victorii pentru Elena Rybakina și Ben Shelton, în turneele de zgură de la Stuttgart și Munchen.

Înainte de competițiile de o mie de puncte din Madrid, kazaha Rybakina și americanul Shelton au încheiat săptămâna cu finale câștigate în minimum de seturi.

Germanii, generoși cu jucătorii câștigători la Stuttgart și Munchen

Elena Rybakina - campioana Openului Australian, în acest an - a învins-o pe Karolina Muchova, din Cehia, scor 7-5, 6-1, pe când americanul Ben Shelton - în căutarea unui prim succes în turneele de mare șlem - a dispus de italianul Flavio Cobolli, scor 6-2, 7-5.

Pentru a doua oară în trei ani, Rybakina a reușit nu doar să ia marele premiu financiar, pus în joc la Stuttgart, dar și Porsche-ul pus la bătaie de către sponsor.

Rybakina și Shelton, titlurile cu numărul 13, respectiv 5, în WTA și ATP

Dincolo de marele premiu de €161,310, Rybakina a primit din partea sponsorului principal al turneului un automobil Porsche 911 Carrera S Cabriolet, o mașină care se vinde de la €150,000 în sus, în funcție de dotări.

De partea opusă, Ben Shelton a încasat nu doar €478,935, ci și un BMW iX3, care are un preț de pornire de aproximativ €40,000.

Pentru Elena Rybakina, Stuttgart a fost al doilea trofeu cucerit în acest an, după cel de mare șlem, de la Melbourne, dar și al treisprezecelea, în carieră.

Ben Shelton a triumfat la Munchen după ce a reușit performanța și la Dallas, iar, prin această victorie, a ajuns la cinci titluri ATP, în palmares.

„Dictatura" Bayern: bavarezii au cucerit încă un titlu și au atins o bornă incredibilă în Germania
Turcii au aflat un detaliu șocant despre Rădoi: „Ridicol!"
Jose Mourinho a făcut din nou spectacol. Gestul antrenorului după victoria in extremis cu Sporting
Mihaela Cambei și-a arătat clasa în Georgia, Europeanul de Haltere continuă pe VOYO
Daniel Pavel le dă vestea concurenților de la Desafio: Aventura – "Nu se vor mai putea baza pe forța colectivă a echipei"
Cornel Dinu, deranjat după ce a aflat că stadionul lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!"

Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Presiune pe Interul lui Chivu: rezultatul Milanului a schimbat clasamentul din Serie A



Turcii au aflat un detaliu șocant despre Rădoi: „Ridicol!"
A răspuns „prezent" înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!"
Jose Mourinho a făcut din nou spectacol. Gestul antrenorului după victoria in extremis cu Sporting
Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi
Rapid, dezamăgire la infinit. Caramavrov analizează prestațiile slabe ale echipei antrenate de Costel Gâlcă
S-au stabilit toate sferturile la Wimbledon 2024. Care sunt finalele anticipate de calculele hârtiei
A bătut-o pe Halep în semifinalele Wimbledon 2022, iar acum lumea o urăște. Ce a făcut Rybakina la Roland Garros
Sinner, fabulos: e în semifinalele Australian Open și va juca cel mai așteptat meci al începutului de an!
Ben Shelton, forțat să se retragă de la Tokyo, după ce a părăsit US Open în lacrimi
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Otravă pentru şobolani găsită într-un borcan de hrană pentru bebeluşi. Produsul fusese retras din peste 1.000 de magazine

Justin Bieber, desființat de fani. "Cel mai prost headliner din istoria Coachella". Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

