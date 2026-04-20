Victorii pentru Elena Rybakina și Ben Shelton, în turneele de zgură de la Stuttgart și Munchen.

Înainte de competițiile de o mie de puncte din Madrid, kazaha Rybakina și americanul Shelton au încheiat săptămâna cu finale câștigate în minimum de seturi.

Germanii, generoși cu jucătorii câștigători la Stuttgart și Munchen

Elena Rybakina - campioana Openului Australian, în acest an - a învins-o pe Karolina Muchova, din Cehia, scor 7-5, 6-1, pe când americanul Ben Shelton - în căutarea unui prim succes în turneele de mare șlem - a dispus de italianul Flavio Cobolli, scor 6-2, 7-5.

Pentru a doua oară în trei ani, Rybakina a reușit nu doar să ia marele premiu financiar, pus în joc la Stuttgart, dar și Porsche-ul pus la bătaie de către sponsor.