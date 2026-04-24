Circuitul WTA nu trăiește cei mai frumoși ani, din punctul de vedere al reputației pe care îl au cele mai bune jucătoare ale momentului.
Profesionalismul, unde? Probleme de imagine pentru cele mai bune trei jucătoare ale circuitului WTA
Număr 1 mondial, Aryna Sabalenka este cunoscută pentru firea irascibilă și numeroasele reacții nervoase, la limita regulamentului, avute în timpul partidelor oficiale tensionate. I s-au citit înjurături pe buze, chiar la adresa adversarelor, dar și au putut fi auzite, ușor, injurii adresate membrilor din staff; număr 2 mondial, Elena Rybakina a negat mai toate acuzațiile reieșite din investigația WTA, forul demonstrând că între kazahă și antrenorul Stefano Vukov ar exista o relație care depășește raporturile strict profesionale văzute în circuit. Nu în ultimul rând, s-a vorbit în presa poloneză despre aceeași relație emoțională, care trece dincolo de profesionalism, între numărul 3 mondial, Iga Swiatek și psihologa sa, Daria Abramowicz.
La fel cum, în urmă cu câțiva ani, Aryna Sabalenka a renunțat rapid în a colabora cu un psiholog, Elena Rybakina a spus „stop” după doar câteva ședințe de psihoterapie.
„Nu lucrez cu niciun psiholog. Am încercat câteva ședințe. Dar cred că am de câștigat cel mai mult din experiența în circuit.
Mai mult decât atât, dacă ai o echipă bună, te ajută, din punct de vedere mental,” a explicat Elena Rybakina, răspunzându-i jurnalistului polonez, Dominik Senkowski, notează Tennis World USA.
În urma unei investigații efectuate de WTA, s-a ajuns la concluzia că fostul său antrenor, Stefano Vukov trebuie suspendat, din cauza unor „abuzuri fizice și psihice” asupra sportivei din Kazahstan, conform The Athletic.
Întrebată despre această hotărâre, Rybakina a spus puține cuvinte, în Qatar: „Sunt doar dezamăgită de modul în care această situație a fost judecată și de maniera în care a decurs procesul. Nu voi comenta în plus,” a punctat, expeditiv, jucătoarea din Kazahstan, în timpul turneului WTA 1000 de la Doha.
Analizând această situație, Barbara Schett - fost număr 7 WTA - credea, în februarie 2025, că Elena Rybakina se află într-o situație delicată.
„Vukov a spălat-o complet pe creier pe Elena. Se vede din modul în care o tratează, o abordează. Lucrurile s-au înrăutățit la US Open 2024, când echipa sa și familia ei încercau să îl alunge.
Știm că a avut suișuri și coborâșuri, din punct de vedere mintal, probabil din cauza prezenței lui. Cu siguranță a abuzat-o mintal și din acest motiv WTA a luat corecta decizie de a-l exclude din circuit.
Am vorbit mult cu Goran Ivanisevic și mi-a spus că problema constă în faptul că ei doi au o relație privată. Vukov vrea să își reia locul în echipă, ceea ce ar deveni o situație dezastruoasă.
Am auzit în Australia cum striga la ea, de pe bancă, erau lucruri, pur și simplu, inacceptabile. E grozav că WTA protejeaza jucătoarele și s-a demonstrat că există consecințe,” a declarat Barbara Schett, într-un interviu acordat Kicker.
Motivele din spatele suspendării antrenorului Stefano Vukov
În The Athletic s-a scris că printre concluziile raportului WTA se numără abuzuri psihice și fizice.
Antrenorul Vukov ar fi obligat-o pe Rybakina la o serie de antrenamente epuizante, în urma cărora jucătoarea s-a îmbolnăvit.
Rybakina ar fi fost jignită de antrenorul Stefano Vukov, care a catalogat-o „proastă” și i-a transmis că fără ajutorul său ea ar fi fost „în continuare la cules de cartofi, în Rusia.”
Șef executiv al WTA, Portia Archer suspectează și o relație romantică între Elena Rybakina și Stefano Vukov, cei doi fiind cazați în aceeași cameră de hotel în Melbourne, cu ocazia ediției 2025 a Openului Australian.