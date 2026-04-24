Circuitul WTA nu trăiește cei mai frumoși ani, din punctul de vedere al reputației pe care îl au cele mai bune jucătoare ale momentului.

Profesionalismul, unde? Probleme de imagine pentru cele mai bune trei jucătoare ale circuitului WTA

Număr 1 mondial, Aryna Sabalenka este cunoscută pentru firea irascibilă și numeroasele reacții nervoase, la limita regulamentului, avute în timpul partidelor oficiale tensionate. I s-au citit înjurături pe buze, chiar la adresa adversarelor, dar și au putut fi auzite, ușor, injurii adresate membrilor din staff; număr 2 mondial, Elena Rybakina a negat mai toate acuzațiile reieșite din investigația WTA, forul demonstrând că între kazahă și antrenorul Stefano Vukov ar exista o relație care depășește raporturile strict profesionale văzute în circuit. Nu în ultimul rând, s-a vorbit în presa poloneză despre aceeași relație emoțională, care trece dincolo de profesionalism, între numărul 3 mondial, Iga Swiatek și psihologa sa, Daria Abramowicz.

La fel cum, în urmă cu câțiva ani, Aryna Sabalenka a renunțat rapid în a colabora cu un psiholog, Elena Rybakina a spus „stop” după doar câteva ședințe de psihoterapie.

„Nu lucrez cu niciun psiholog. Am încercat câteva ședințe. Dar cred că am de câștigat cel mai mult din experiența în circuit.

Mai mult decât atât, dacă ai o echipă bună, te ajută, din punct de vedere mental,” a explicat Elena Rybakina, răspunzându-i jurnalistului polonez, Dominik Senkowski, notează Tennis World USA.