Rapid s-a impus cu 3-1 în fața lui CFR Cluj, într-un meci din runda a treia din Superliga.

Giuleștenii au marcat prin Alex Dobre (28', 33') și prin Olimpiu Moruțan (42'), în timp ce Drazic (51') a marcat golul marcat de CFR Cluj.

Daniel Pancu anunță întăriri la Rapid: „E vorba de mentalitate”

Antrenorul lui Rapid a vorbit despre succesul obținute de echipa sa și s-a arătat mulțumit de modul în care a jucat echipa sa în repriza a doua.

Daniel Pancu a subliniat însă că Rapid mai are de lucrat la capitolul mentalitate și pune pe în această bază retragerea echipei din partea secundă.

Tehnicianul a anunțat că echipa patronată de Dan Șucu va mai face cel puțin două transferuri.

„E foarte bine fără minge, Petrila este un jucător foarte bun, dar cu mingea, Kamara la fel. Foarte lent fundașul lor central și cred că așa s-a decis jocul.

Am avut o repriză entuziasmantă, pentru că de asta vin suporterii pe Giulești.

Vorbesc de mult timp despre mentalitatea clubului, dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat fotbal, asta ține de mentalul clubului. Va dura foarte mult să îmi cunosc jucătorii, pentru că eu încă nu îi cunosc.

E publicul care ne împinge de la spate, e bine că am reușit să câștigăm cu CFR, pentru că nu e normal să nu poți să bați o echipă într-o perioadă atât de lungă de timp.

A avut o problemă medicală Moruțan, la fel și Kodor, sunt locuri din care învățăm cu toții.

Îți spun sincer că m-am gândit să joc cu Moruțan nouă fals, schimbând cu Dobre, pentru că și el poate schimba. Avem jucători în mijloc foarte buni și m-am bazat că o să îi găsească ușor pe spații.

CFR Cluj are foarte multe lucruri lucrate de mine. Kodor mi-a plăcut, am vrut să îl iau la EURO U21, dar federația a spus că vine EURO U19.

Dăm mingea în out, pentru a fi singuri că putem să facem pressing. Eu vin dintr-o perioadă când aici le era foarte greu adversarilor, dar vor fi meciuri și în care vom fi conduși la pauză.

Nu e vina jucătorilor că se retrag, e vorba de mentalitatea clubului, păi nu am mai jucat în cupele europene de când eram eu jucător, din 2012. Sunt lucruri care durează.

S-ar putea să mai cer minim un jucător, la unii am deja niște semene de întrebare, dar doi jucători vor veni.”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

În următoarea etapă, Rapid se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, echipă care nu a câștigat niciun meci în primele trei runde ale noului sezon.

De partea cealaltă, CFR Cluj se pregătește de derby-ul cu rivala locală Universitatea Cluj, de pe teren propriu.