La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa în prima repriză, dar a recunoscut că elevii săi au căzut fizic după pauză. Antrenorul Farului a vorbit și despre Jovo Lukic, golgheterul SuperLigii din sezonul trecut, despre care spune că este pregătit pentru un transfer important.

„A fost un meci frumos, deschis, cu ritm”

„A doua repriză este clar că nu am mai reușit să ținem de minge, nu am mai putut să construim, nu am mai avut curajul să ne arătăm la joc și să avem răbdare. FCSB a avut posesia, iar mulți jucători nu sunt încă la un nivel bun de pregătire. Au căzut unul câte unul din punct de vedere fizic și nu am mai putut face pressing sau dublaj.

Am avut și acea ocazie mare să facem 3-1, dar prima repriză a fost foarte bună. Puteam să mai înscriem. A fost un meci frumos, deschis, cu ritm. Sunt foarte mulțumit de cum ne-am pregătit și de modul în care am interpretat jocul. Am pus în dificultate un adversar puternic”, a declarat Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău: „Îl felicit pe Lukic și sper să fie un transfer reușit”

Tehnicianul a vorbit apoi despre Jovo Lukic, atacantul care este aproape de un transfer în străinătate.

„Este un jucător foarte serios, care merită un transfer important. Are un caracter frumos și este un fotbalist antrenabil. După un an foarte dificil a revenit excelent. Îl felicit și sper să fie un transfer reușit atât pentru el, cât și pentru Universitatea”, a spus Sabău.

După trei etape, Farul ocupă locul 8 în clasamentul SuperLigii, cu patru puncte. În runda următoare, constănțenii vor primi vizita celor de la Csikszereda, într-un meci programat sâmbătă, 8 august, de la ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.