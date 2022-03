Nouă dominație în WTA, după „anii Barty”? Iga Swiatek intră într-un club select în istorie, alături de Seleș, Williams, Sharapova și Hingis

Iga Swiatek (20 de ani, 2 WTA) urmează să devină noul lider al clasamentului WTA, începând de luni, 4 aprilie, dar performanța magnifică nu a demotivat-o în a-și continua șirul extraordinar de victorii consecutive în circuit.

Jucătoarea din Polonia a trecut de Petra Kvitova (32 de ani, 32 WTA) în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Miami, scor 6-3, 6-3, ajungând la a cincisprezecea victorie la rând.

Swiatek a atins cel puțin faza semifinalelor în toate cele patru turnee majore desfășurate în 2022 până în prezent - Australian Open, WTA 1000 Doha, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Miami - și s-a alăturat unui club select al jucătoarelor care au reușit în același sezon prezența în penultimul act al competițiilor de la Indian Wells și Miami.

Doar Monica Seleș, Martina Hingis, Serena Williams și Maria Sharapova au mai semnat aceste performanțe până să împlinească vârsta de 21 de ani, iar numai 8 jucătoare au bifat această performanță în întreaga istorie a tenisului feminin: Monica Seleș, Stefanie Graf, Serena Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Maria Sharapova și Victoria Azarenka.

swiatek has won 15 consecutive matches.

here are 10 of those wins, all seeded:

sabalenka

sakkari

kontaveit

tauson

kerber

keys

halep

sakkari

gauff

kvitova

only two of those went 3 sets