Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) a început excelent semifinala cu Novak Djokovic (36 de ani, 1 ATP), căruia i-a administrat un eșec statistic istoric.

Tenismenul italian, pregătit de australianul Darren Cahill a trecut în avantaj, 2-0 la seturi, scor 6-1, 6-2. În cele din urmă, partida s-a încheiat 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3, după 3 ore și 22 de minute de joc.

Djokovic nu mai câștigase atât de puține game-uri în primele două seturi ale unui meci jucat la Melbourne de 19 ani. Se întâmpla în debutul său pe tabloul principal al competiției majore din Australia, în 2005, când Marat Safin îl învingea cu 6-0, 6-2, 6-1.

Ulterior, Marat Safin avea să câștige Australian Open 2005, după o finală de patru seturi cu Lleyton Hewitt, încheiată 1-6, 6-3, 6-4, 6-4.

