BREAKING NEWS: Ashleigh Barty (1 WTA) s-a retras din tenis la vârsta de 25 de ani! Motivul din spatele deciziei care a șocat pe toată lumea

Dimineața zilei de 23 martie 2022 a adus o veste care va schimba substanțial configurația tenisului feminin în sezoanele următoare.

Contrar tuturor așteptărilor, sportiva australiană Ashleigh Barty - care a ocupat locul întâi al ierarhiei WTA în ultimele 114 săptămâni - și-a anunțat retragerea din tenis, afirmând că este timpul ca persoana Ashleigh Barty să se bucure de viață, având șansa de a-și urmări alte visuri.

Nu este prima dată când Ashleigh Barty se retrage din tenis, dar sportiva de la antipozi anunță această retragere drept decisivă. În tranziția dinspre prima fază a carierei înspre a doua, Ash Barty a jucat cricket și a învățat, conform propriilor spuse, lecția de a nu-și face gradul de mulțumire cu sine dependent de rezultate.

„În a doua fază a carierei mele, s-a schimbat o perspectivă în mine, astfel încât fericirea mea nu mai depindea de rezultate și succese. Fericirea mea a depins de a da tot ce pot eu,” a adăugat Barty, explicându-și ascensiunea fulminantă la revenirea în tenis.

This will be the last point we ever see from @ashbarty and how fitting it was, a winning forehand !! Congrats on an amazing career kiddo. pic.twitter.com/QycCaQJG43