Dupa Andy Murray, e randul unei tenismene de legenda sa vorbeasca despre retragere! "Ma gandesc la ultimul meci" Anuntul a fost facut la Australian Open

Tot mai multe legende din tenis se gandesc la retragere.

Maria Sharapova, in varsta de 31 de ani, a vorbit despre momentul in care isi va agata racheta de tenis in cui.

Rusoaica de pe locul 30 WTA a marturisit ca se gandeste la retragere si isi imagineaza tot mai mult cum vor fi ultimele momente petrecute pe terenul de tenis.

"Totul depinde de corpul meu, mai exact de brat. Ma lupt cu aceasta problema de mai bine de 10 ani de zile. Ma gandesc uneori la ultimul meci, ultima strangere de mana, ultimele aplauze. Va fi un moment emotionant, dar nu o drama. Totul are un sfarsit, dar nu va fi finalul povestii mele. Nu cred ca rutina mea se va schimba foarte mult dupa retragere. Nu ma voi muta din LA, voi continua sa calatoresc, nu voi renunta la pregatirea fizica", a declarat Sharapova pentru Corriere dello Sport.

Sharapova s-a calificat in turul secund la Australian Open 2019 dupa ce a invins-o clar pe Harriet Dart, scor 6-0, 6-0. In continuare, ea o va intalni pe Rebecca Peterson, locul 64 WTA.