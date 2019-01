AUSTRALIAN OPEN | Programul zilei de miercuri: Irina Begu, singura romanca la simplu!

In cea de-a treia zi de concurs la Australian Open 2019, nu mai putin de 6 tenismeni romani vor evolua la Melbourne!

La simplu, din Romania, doar Irina Begu va juca. Sportiva noastra va avea o misiune extrem de dificila. Ea o va intalni pe favorita numarul 8, cehoaica Petra Kvitova. Cele doua s-au mai intalnit in circuit de 3 ori pana acum, de fiecare data impunandu-se reprezentanta Cehiei. Ultimul lor meci a avut loc anul trecut, la turneul de la Sankt Peteresburg. Acela a fost singurul duel care s-a decis in trei seturi, scor 6-3, 1-6, 6-1. Disputa dintre Irina Begu si Petra Kvitova va avea loc la Melbourne miercuri dimineata, in jurul orei 8:00, pe arena 1573.

Pe tabloul de simplu feminin vom avea trei romance. Irina Begu si Monica Niculescu le vor infrunta pe ibericele Lara Arruabarrena si Parra Santoja pe terenul numarul 10, in jurul orei 4 dimineata. Mai apoi, Ana Bogdan si Anastasia Rodionova le vor intalni pe Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova, in jurul orei 08:00 pe terenul numarul 19.

Pe tabloul de dublu masculin, Horia Tecau si Marius Copil vor intra in concurs. Horia Tecau si partenerul sau olandez, Jean-Julien Rojer, se vor duela cu Marcelo Arevalo si Jamie Cerretani, meciul lor avand loc in jurul orei 04:00 pe terenul 14. Marius Copil si ungurul Marton Fucsovics ii vor intalni pe Luke Bambridge si Jonny O'Mara in jurul orei 06:00 pe terenul 12.

Joi, din Romania, vor evolua la Australian Open Simona Halep si Marius Copil, ambii in proba de simplu.