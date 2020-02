S-a retras Maria Sharapova pentru ca a fost prinsa dopata? Opinia jucatoarei difera total de parerea presedintelui Federatiei Ruse de Tenis

Maria Sharapova si presedintele Federatiei Ruse de Tenis au opinii opuse cu privire la retragerea rusoaicei din tenisul profesionist.

In data de 7 martie 2016, Maria Sharapova anunta intr-o conferinta de presa organizata ad-hoc ca a fost depistata pozitiv cu meldoniu la un control anti-doping desfasurat la editia 2016 a Openului Australian.

Mildronatul, medicamentul care contine meldoniu faciliteaza circulatia sangelui in corp si imbunatateste performantele atletilor, dar, in ciuda specificatiilor farmacistilor si a pedepsei de doi ani, redusa mai apoi la 15 luni, Maria Sharapova a afirmat ca nu scandalul cu meldoniu este motivul care a facut-o sa se retraga din tenis: „Influenta a fost zero. Problemele cu umarul sunt cele care au dus la aceste rezultate, ma lupt cu accidentarile in aceasta parte a corpului de cand aveam 21 de ani”, a afirmat rusoaica.

Presedintele Federatiei Ruse de Tenis: "Suspendarea Sharapovei a fost cauzata de echipa sa"



"Ma asteptam sa ia aceasta decizie de multa vreme. Din nefericire, nu a mai putut depasi aceste accidentari si si-a pierdut locul in clasament. Speram ca isi va reveni, dar acest lucru nu s-a intamplat, asa ca a fost nevoita sa ia aceasta decizie", a spus Shamil Tarpischev, conducatorul Federatiei Ruse de Tenis.

"A fost o problema legata de accidentari si de toata treaba cu meldoniul. Situatia este trista. Nu doar pentru ca este vorba de dopaj, ci si pentru ca echipa sa a incalcat regulile jocului si i-a administrat astfel de substante. Suspendarea a fost o lovitura teribila pentru ea, iar totul a fost din cauza echipei sale. A fost fortata sa isi incheie cariera prematur", a explicat presedintele Federatiei de Tenis din Rusia pentru GoTennis.