Documentarul lui Djokovic poate atinge vânzări record! Liderul mondial nu doar joacă, ci și filmează la US Open 

Novak Djokovic va fi subiectul principal al unui documentar care va fi lansat la începutul anului 2022. Proiectul cinematografic conține materiale video filmate în culisele vieții sale și a turneelor celor mai importante pe care le-a jucat, inclusiv Australian Open 2021.

"Au apărut niște schimbări între timp, am vrut să filmăm mai mult. În acest moment, planul este ca documentarul să vadă lumina zilei la finalul acestui an sau în primele două luni din 2022. De asemenea, filmăm și aici la New York. Apoi trebuie să edităm, să punem totul cap la cap și să ne decidem dacă va fi un film sau o mini serie. Vom lua această decizia în echipă.

“I don’t take anybody’s soul. … We’re all beautiful souls. … But I’ll take your legs out, that’s for sure.”

