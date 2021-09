Simona Halep a revenit în țară după eliminarea de la US Open. Ce planuri de viitor are jucătoarea de tenis

Simona Halep, eliminată, duminică, de la US Open de Elina Svitolina, cu 6-3, 6-3.

Fostul lider mondial a revenit în țară și anunță că va urma pentru ea o perioadă cu antrenament și mai susținute decât până acum.

„Simo” susține că va încerca să participe la cât mai multe turnee de tenis în acest final de an.

„A fost o deplasare destul de bună. Am jucat un tenis decent chiar dacă în ultimul meci aș fi putut să fac mai mult. M-am descurcat destul de bine, chiar dacă am stat pe margine foarte mult timp. Niciodată nu am stat așa de mult fără să joc.

Fizic sunt bine nu mai am nicio accidentare. Am avut la Cincinati o mică ruptură la mușchi, la picior, dar nu a fost foarte gravă și după câteva zile de pauză am putut să joc bandajată.

Voi avea câteva zile de pauză și voi continua antrenamentele. Am zis că o s-o las mai moale pentru că nu vreau să forțez acum după ce mi-am revenit, pentru că totuși a fost o perioadă lungă în care nu am jucat și corpul trebuie să se adapteze.

Am vorbit cu domnul Țiriac și ce spune dânsul despre pauză este vorba de pauză activă, adică să mă atrenez mult și să și joc meciuri, așa că voi încerca să joc cât mai mult anul acesta, cât a mai rămas și voi încerca și să mă atrenez mai mult. Ținând cont de vârstă și faptul că m-am accidentat, trebuie să mă antrenez mai mult decât înainte”, a spus Simona Halep la revenirea în țară.

Halep va primi pentru evoluţia sa un cec de 265.000 de dolari şi 240 de puncte WTA. Ea nu a participat la ediţia de anul trecut a turneului de la Flushing Meadows.