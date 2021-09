Medvedev și un debutant, în prima semifinală de la US Open! Pe cine trebuie să bată Novak Djokovic pentru a reuși Slam-ul calendaristic

Din articol US Open 2021: traseul lui Novak Djokovic către titlu

Daniil Medvedev și Felix Auger-Aliassime sunt primii semifinaliști ai Openului American, ediția 2021.

Ediția 2021 a Openului American și-a stabilit primii semifinaliști în turneul masculin de simplu. Fost finalist la Flushing Meadows, Daniil Medvedev l-a învins în patru seturi pe sfertfinalistul-surpriză, Van de Zandschulp (117 ATP), scor 6-3, 6-0, 4-6, 7-5 pentru a-l aștepta în penultimul act pe Felix Auger-Aliassime.

Tenismenul canadian în vârstă de 21 de ani, număr 15 ATP l-a eliminat pe spaniolul Carlos Alcaraz (18 ani, 55 ATP), scor 6-3, 3-1 (ret.), adversarul său fiind nevoit să se retragă în al doilea set din cauza unei accidentări la mușchii aductori.

US Open 2021: traseul lui Novak Djokovic către titlu



Sferturi: Matteo Berrettini (8 ATP)

Semifinale: Alexander Zverev (4 ATP)

Finală: Daniil Medvedev (2 ATP)

Va fi prima semifinală de Grand Slam jucată de Felix Auger-Aliassime, în primul an în care l-a contractat pe Toni Nadal, unchiul care l-a antrenat pe Rafael timp de 27 de ani.

Alexander Zverev vs. Lloyd Harris și Novak Djokovic vs. Matteo Berrettini sunt celelalte două sferturi de finală rămase de jucat, care vor stabili a semifinala părții superioare de tablou. Conform calculelor hârtiei, Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev - numerele 1 și 2 ATP - sunt în grafic pentru a contura un turneu fără surprize majore în ceea ce privește numele finaliștilor.