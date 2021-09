Simona Halep, despre Emma Răducanu la US Open: ”Nu o consider o surpriză. Vine o nouă generație din urmă!”

Sosită de la New York, Simona Halep a declarat că nu este surprinsă de evoluția remarcabilă a Emmei Răducanu la US Open 2021. La a doua participare într-un turneu de mare șlem, sportiva din Marea Britanie cu origini românești a pătruns în faza sferturilor de finală.

”Nu o consider o surpriză. La Wimbledon, deja făcuse turul patru la Wimbledon și a arătat un tenis foarte bun și foarte plăcut. Fernandez mi se pare o jucătoare foarte completă și foarte rapidă. O generație nouă vine din urmă și mă bucur pentru ele”, a declarat Simona Halep în aeroportul Henri Coandă.

Emma Răducanu le-a învins pe Stefanie Voegele, Shuai Zhang, Sara Sorribes Tormo și Shelby Rogers în ediția 2021 a Openului American, dar în ciuda numelor mai puțin cunoscute ale adversarelor sale, faptul că a adunat patru victorii fără set pierdut și scorul clar al acestora denotă forma senzațională a sportivei de numai 18 ani.

Pe Sara Sorribes Tormo și Shelby Rogers, numerele 41 și 43 WTA, Emma Răducanu le-a eliminat cu scoruri neverosimile, 6-0, 6-1, respectiv, 6-2, 6-1.

