Djokovic se aliaza cu Federer! Sarbul cere masuri de urgenta: "E incredibil!"

Problemele se tin lant la turneul de la US Open.

Dupa Roger Federer, a venit randul lui Novak Djokovic sa se planga de conditiile de pe terenurile de la Flushing Meadows. Sarbul este de parere ca organizatorii ar trebui sa fie preocupati de lipsa aerului de pe arenele de la Grand Slam-ul american.

"Nu am transpirat niciodata asa de mult ca aici, e incredibil. Trebuie sa schimb cel putin zece tricouri pe meci! Iar dupa doua ghemuri eram deja ud", a explicat Djokovic dupa victoria cu australianul John Millman.

"Atat ziua, cat si noaptea, nu exista aer la nivelul terenului. Poti sa crezi ca esti intr-o sauna! Cred ca organizatorii turneului trebuie sa se ocupe de aceasta problema. Bineinteles, este fantastic ca exista un acoperis, ploaie nu mai intrerupe meciurile. Dar, cu toate abandonurile care au fost in primul tur, iar toti jucatorii au avut probleme de respiratie, in principal pe terenul 'Arthur Ashe', unde aerul nu circula deloc, mai ales la nivelul terenului. Cred ca este un lucru care trebuie sa dea de gandit, trebuie luat in considerare si trebuie lucrat la el", a continuat sarbul.

Mai multi jucatori au abandonat la US Open din cauza conditiilor greu de suportat. Roger Federer, favoritul numarul doi al competitiei din Statele Unite a fost eliminat de Millman si a declarat, la finalul partidei, ca isi dorea ca meciul sa se termine mai repede pentru ca simtea ca nu mai rezista din cauza lipsei aerului din arena.