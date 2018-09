Rasturnare de situatie! Decizia luata de organizatorii US Open in privinta arbitrului finalei US Open

Organizatorii US Open si-au revizuit atitudinea fata de arbitrul Carlos Ramos, arbitrul finalei din acest an.



Daca in prima faza, organizatorii turneului american s-au situata de partea Serenei Williams in scandalul urias din finala US Open din acest an, Katrina Adams i-a cerut scuze portughezului Ramos. Predesedintele Federatiei de Tenis din Statele Unite ale Americii si Carlos Ramos s-au intalnit la tragerea la sorti a meciurilor de Cupa Davis dintre Croatia si SUA. Gestul facut de Adams vine la doar cateva zile dupa ce presa internationala a vorbit despre un posibil boicot al arbitrilor la meciurile Serenei Williams.

Serena Williams a iscat un scandal monstru in finala US Open contra lui Naomi Osaka si l-a acuzat pe arbitrul Carlos Ramos ca este sexist si ca a discriminat-o dupa ce acesta a penalizat-o cu un game ca urmare a iesirilor nervoase ale sportivei. Pe aceeasi linie s-a situat si comunicatul oficial emis de organizatorii US Open la cateva ore dupa incheierea finalei. Carlos Ramos nu a participat la festivitatea de premiere dupa acel moment.

Serena Williams a fost amendata cu 17.000 de dolari dupa aceste incidente.