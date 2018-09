Scandalul continua la US Open! Acuzatii grave pentru organizatori: "Au facut asta pentru a-i favoriza pe americani"

Organizatorii de la US Open au primit reclamatii de la mai multi jucatori.

Roger Federer, de 5 ori castigator la Flushing Meadows si eliminat la aceasta editie in optimile de finala, s-a plans de suprafata de joc de la US Open spunand ca este mult mai lenta decat in trecut. Afirmatiile elvetianului s-au dovedit a fi adevaratate, iar directorul turneului, David Brewer, a recunoscut ca organizatorii au modificat intentionat suprafata de joc pentru a o face cat mai lenta.

El a declarat ca aceasta a fost dorinta jucatorilor, insa fostul tenismen, Jim Courier, sustine ca totul a fost pus la punct pentru a-i favoriza pe americani, mai obisnuiti cu acest tip de suprafata. "Suprafata de joc a devenit tot mai lenta pentru ca americanii sa aiba o rata de succes mai mare", a afirmat Courier la Amazon TV.

Totusi, directorul turneului neaga ca aceasta masura a fost adoptata pentru a-i favoriza pe americani. "Stau si ma gandesc daca ne-am asezat vreodata si am spus 'Ok, ce putem face pentru a avantaja jucatorii americani?' Si nu-mi aduc aminte sa fi avut aceasta conversatie", a raspuns Brewer pentru ESPN.

Niciun reprezentant al Americii nu a castigat titlul de la US Open pe tabloul masculin in ultimii 15 ani si nici nu a ajuns in semifinale in ultimii 12 ani. Pe de alta, parte, pe tabloul feminin de simplu, americanii stau foarte bine. Anul trecut toate cele patru semifinaliste au fost din SUA, in timp ce anul acesta Serena Williams si Madison Keys au ajuns in penultimul act.