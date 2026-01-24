Moldovenii au fost aproape să dea lovitura în finalul primei reprize, când Mailat a lovit bara în minutul 42, pe contraatac. Craiova a forțat după pauză și a deschis scorul în minutul 65, prin Alexandru Cicâldău, iar Etim a stabilit rezultatul final în minutul 82.



În urma acestui succes, echipa din Bănie a ajuns la 46 de puncte, peste Dinamo (44). FC Botoșani rămâne pe locul 5, cu 38 de puncte.



Reacția lui Filipe Coelho după ce Craiova a revenit pe primul loc în Superliga + ce a spus despre accidentarea lui Baiaram



La finalul partidei, Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de rezultat, dar a recunoscut că jocul din prima repriză nu a fost la nivelul așteptărilor.



„E bine, dar important este că am câștigat punctele. Sunt trei puncte foarte importante. În prima repriză nu am jucat la nivelul la care mă așteptam, dar jucătorii au înțeles ce trebuia să facem în repriza a doua. A fost un rezultat bun”, a spus antrenorul Craiovei.



Tehnicianul portughez a explicat și schimbarea de sistem care a adus un plus de control după pauză: „Am pregătit bine meciul. Lucrăm pe sisteme diferite, în funcție de adversar. În repriza a doua am folosit un sistem pe care l-am mai utilizat și cred că a fost o soluție bună. Am jucat mai bine, dar trebuie să avem mai mult control emoțional.”



Coelho i-a remarcat și pe Nsimba și Cicâldău, ambii decisivi în jocul ofensiv, dar a oferit puține informații despre accidentarea lui Ștefan Baiaram.



„Toți jucătorii muncesc foarte mult. Astăzi, Nsimba și Cicâldău au jucat bine, dar per total sunt mulțumit de toată echipa. În privința lui Baiaram, nu am vorbit încă cu doctorul. Vom verifica mâine și vom vedea exact care este situația”, a declarat Filipe Coelho.

