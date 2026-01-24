Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Botoșani, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

Oltenii au marcat prin Alexandru Cicâldău (65') și Monday Etim (83') și au obținut un nou succes fără prea mari bătăi de cap.



Leo Grozavu, enervat de Marcel Bîrsan: „A vrut să îmi arate cine e șeful”



Leo Grozavu a recunoscut că Universitatea Craiova a fost echipa mai bună în meciul de sâmbătă seara.

Antrenorul lui FC Botoșani a fost scos din minți de maniera de arbitraj a lui Marcel Bîrsan. Grozavu a comentat și faptul că va vedea meciul cu Oțelul din tribune, după ce a văzut al patrulea galben din acese sezon în finalul meciului de pe Ion Oblemenco.

„Acum nu putem să ne antrenăm. Când te antrenzi pe un teren mic, e greu să joci împotriva Craiovei. Dacă, nu îmi place cu dacă (n.r. - referitor la ratarea lui Mailat).

Cartonaș galben, ce pot să spun? Mi-a explicat, ce să îmi explice. În minutul 3... Dacă spui ceva... În minutul 3 a vrut să îmi arate cine e șeful. Are domnul Bîrsan vreo 100 de meciuri arbitrate la Craiova. Din repezeala lui, parcă ne-a arătat de la început că vrea să ne bată.

Da, domnule Bîrsan, aveți dreptate, sunteți directorul lumii. Nu putem să spunem nimic. Poți să îmi spui să nu mă mai ridic, să dialogăm. Asta e. Nu putem dialoga. Nimic de comentat. Unii vin ca polițiștii și ne pun pumnul în gură.



Nu au avut șanse, nu s-au apropiat de poarta noastră periculos în prima repriză. În a doua repriză am cedat inițiativa și nu am venit cu un plus de pe margine. Craiova a dominat jocul teritorial, dar nu și-au creat ocazii clare. Anestis mai apăra în meciuri, acum nu a avut ce.



Primul gol vine după o greșeală. Golul doi nici nu merită comentat. Nu și-a creat situații clare de gol. Ne vom bate cum ne-am bătut și în ultimii ani să rămânem în prima ligă.



Au spus-o si alții. Când vine toamna, e greu să mai menținem același nivel. În ianuarie să joci la minus nu știu câte grade... Nu e doar problema noastră. Sunt doar câteva echipe cu condiții. Chiar dacă putem pune la dispoziție terenuri cât de cât decente pentru meciuri, la antrenamente nu e la fel.

A fost un joc deschis, o echipă bună. Noi ne luptăm până la capăt să ajungem în primele 6 ca să ne îndeplinim obiectivul, salvarea de la retrogradare. Foarte prost e terenul la Botoșani. A și nins. Nu va fi un teren bun. Nu sunt eu în măsură.

Când am zis de terenul de la Miercurea Ciuc că nu trebuie să se joace pe acel teren, nu am avut ceva cu gazdele. Nu cred că va crește fotbalul românesc așa.”, a spus Leo Grozavu.



În urma acestei victorii, Universitatea Craiova și-a recăpătat primul loc în Superliga, în timp ce FC Botoșani a căzut pe poziția a cincea.

