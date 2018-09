Roger Federer, eliminare SOC la US Open: "N-am mai suportat caldura, corpul meu a cedat!" Explicatiile infrangerii

Australianul John Millman a provocat cea mai mare surpriza de pe tabloul masculin de simplu de la US Open.

John Millman, locul 55 ATP, l-a eliminat pe favoritul numarul 2, Roger Federer, scor 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3), la capatul unui meci maraton care a durat trei ore si 38 de minute de joc.

Elvetianul a marturisit la conferinta de presa ca la finalul partidei s-a bucurat ca totul a luat sfarsit si ca poate, in sfarsit, sa respire. "A fost foarte cald in aceasta seara. Am simtit ca n-am aer, ca nu pot respira! E pentru prima data cand mi s-a intamplat asa ceva. Am transpirat mult si am pierdut multa energie, pentru ca, atunci cand acoperisul e inchis, aerul nu mai circula. La un punct am fost chiar bucuros ca meciul e gata", a dezvaluit Roger Federer la conferinta de presa de dupa meci.

"John s-a descurcat mult mai bine, poate si pentru ca s-a nascut la Brisbane, unde e o clima asematoare. E drept ca m-am antrenat in conditii si mai dure, dar azi corpul n-a mai facut fata. N-a fost ziua mea", a mai spus legendarul tenismen elvetian.

Prin aceasta infrangere, Federer a anulat un meci de gala la Flushing Meadows. Daca ar fi trecut de Millman, elvetianul s-ar fi intalnit in sferturile de finala cu nimeni altul decat Novak Djokovic. Pentru sportivul in varsta de 29 de ani este o premiera optimea de finala peste care tocmai a trecut, acum face primul sfert de finala si de asemenea a bifat si primul succes in fata unui jucator din Top 10 ATP.