"Acoperisul a schimbat circulatia aerului, mingile sunt ude, totul e ud leoarca pe tine!" Ce s-a intamplat la US Open 2018 | "Conditiile brutale" resimtite de favoritii turneului

Mai multi sportivi s-au plans de conditiile grele de joc de la editia din acest an a US Open.

Roger Federer este unul dintre favoritii care au parasit prematur turneului. Elvetianul a fost eliminat de numarul 55 ATP in optimi la US Open.

John Millman, locul 55 ATP, l-a eliminat pe favoritul numarul 2, Roger Federer, scor 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3), la capatul unui meci maraton care a durat trei ore si 38 de minute de joc.

Dupa meci, elvetianul s-a declarat multumit ca partida s-a incheiat si a marturisit ca nu s-a putut adapta caldurii insuportabile din arena.

"Am atins punctul in care ma bucuram pur si simplu ca meciul s-a terminat. Am simtit ca nu am aer. Zero aerisire, ventilatie. Creeaza o stare de disconfort. Nu ai ce sa faci, decat sa transpiri si sa tot transpiri cu cat meciul avanseaza. Si cu cat meciul se lungeste, cu atat pierzi mai multa energie. Nu stiu, dintr-un motiv sau altul, am suferit in conditiile din aceasta noapte. Este una dintre primele dati in care patesc asa ceva. John s-a descurcat mai bine. Poate pentru ca vine din cel mai umed loc de pe pamant - Brisbane. Am stiut de la inceput ca am in fata o provocare. Dar, m-am antrenat in conditii si mai grele, pe zi, la temperaturi mai ridicate", a declarat Roger Federer.

Organizatorii turneului au incercat sa rezolve problema legata de lipsa ventilatiei aducand in dreptul jucatorilor, pe banca, un ventilator.

Federer a explicat si faptul ca turneul pe care nu l-a mai castigat de zece ani s-a schimbat foarte mult, iar conditiile actuale nu sunt unele care sa avantajeze jucatorii, cel putin, nu in cazul lui.

"Acoperisul a schimbat total circulatia aerului pe Arthur Ashe Stadium. Cred ca, pur si simplu, este alt US Open. Ca sa nu mai spun ca anul acesta conditiile au fost si mai lente! Ai pantaloni uzi-leoarca, totul e ud-leorca pe tine. Mingile - si ele. Incerci sa joci, dar totul devine din ce in ce mai lent pe masura ce incerci sa executi lovituri castigatoare", a marturisit numarul doi mondial, dupa eliminarea sa de la Flushing Meadows.

Despre conditiile din acest an de la Grand Slam-ul american a vorbit si Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep. Australianul a vorbit despre "conditii brutale" la editia din acest an a US Open, din cauza temperaturilor foarte ridicate.

Organizatorii turneului au luat decizia de a introduce pauze mai mari intre seturi ca masura de precautie pentru aceasta problema.