Acuzatii grave la US Open! Organizatorii ar fi favorizat-o pe Sharapova: "Este foarte nedrept!"

O fosta jucatoare de tenis iese la atac!

Organizatorii de la US Open 2018 sunt acuzati ca au favorizat-o pe Maria Sharapova. Chiar daca rusoaica a fost eliminata in optimile de finala de Carla Suarez Navarro, organizatorii de la New York sunt suspectati ca au incercat s-o ajute pe rusoaica sa ajunga in fazele superioare ale competitiei.

Sharapova a disputat toate cele patru meciuri in sesiunea de seara. "Este foarte nedrept! Sunt reguli pentru unele jucatoare si apoi reguli pentru anumite jucatoare! Am vorbit si cu antrenorul Carlei Suarez Navarro si-mi spunea ca nu-i vine sa creada ca meciul nu a fost programat ziua", a spus fosta jucatoare Daniela Hantuchova, conform news.com.au.

Temperaturile foarte ridicate din aceasta perioada la New York le pun mari probleme sportivilor, care se adapostesc cu greu de soarele arzator. “Masha”, in varsta de 31 de ani, ar fi beneficiat de o programare favorabila ei la ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Rusoaica a fost invinsa la New York de catre Carla Suarez Navarro, locul 24 WTA, scor 6-4, 6-3, la capatul unui meci de o ora si 33 de minute de joc.