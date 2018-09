"Chem politia, trebuie ARESTATA imediat!" Ce a facut aceasta femeie in fata unui copil la US Open. VIDEO

Gestul facut de o femeie la US Open a devenit viral pe internet.

O imagine surprinsa de camerele TV la US Open i-a surprins pe fanii tenisului din SUA si chiar i-a impins pe acestia sa o reclame in gluma la politie.

Alexa Greenfield, de profesie model, a devenit faimoasa pentru faptul ca a inmuiat o bucata de pui in cola, fapt pentru care americanii s-au declarat realmente ofensati.

S-a intamplat in timpul partidei dintre Madison Keys si Dominika Cibulkova de luni de la ultimul Grand Slam al anului.

Oripilati, mai multi privitori au postat pe Twitter reclamatii catre politie pentru femeie. "Tocmai a inmuiat stripsuri de pui in cola. Sun la politie", e unul din multele mesaje postate pe Twitter.

Vestea ca a devenit faimoasa pentru gestul ei a ajuns si la Alexa, cea care era insotita de nepotul ei la meci.

"Partea amuzanta este ca povestea asta incepe cand i-am zis nepotului meu: asculta, o sa fac ceva foarte ciudat. E un mare secret si nu poti spune nimanui. Sora mea era plecata sa-i aduca mancare nepotului meu, asa ca am decis sa o fac rapid inainte ca ea sa se intoarca. Apoi am fost prinsa de un cameraman, iar imaginile au devenit virale", a povestit Alexa, care sustine ca amesteca bucati de pui prajit in cola atunci cand este mahmura. "Nu pot sa beau sucul atunci cand sunt mahmura, e prea mult pentru stomacul meu. Asa ca inmoi bucati de pui si merg bine impreuna", a mai spus ea.

