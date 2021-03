"Hai sa o facem, Darren!" | Ce propunere inedita i-a facut antrenorul australian Simonei Halep pentru anul 2022

Simona Halep a raspuns afirmativ la propunerea inedita facuta de Darren Cahill.

Darren Cahill i-a facut o propunere inedita Simonei Halep. Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Pauly Vandenbergh, antrenor de juniori in fotbalul australian de prima liga, tehnicianul numarului 3 WTA i-a propus acestuia sa isi aduca elevii pentru a asista din tribune la un antrenament de-ale Simonei Halep.

"Hai sa o facem, Darren!" a fost raspunsul prompt al campioanei en-titre de la Wimbledon, care si-a aratat disponibilitatea de a onora invitatia, programata pentru luna ianuarie a anului viitor, cand Halep se va intoarce in Australia.

La invitatia facuta de Pauly Vandenbergh, senior in echipa de scouting a campionatului de fotbal australian, Darren Cahill a tinut un discurs in fata elevilor si studentilor de la Academia SAASTA si Tjindul AFL Max. "Am fost inspirat si mi-a placut sa te ascultam, Darren. Ne-ai oferit multe cunostinte despre filosofia de a antrena," a scris Pauly Vandenbergh pe Twitter.

"A fost o placere. Ma inspira sa vad toata munca grozava pe care continuati sa o faceti cu academia. Ianuarie, anul viitor, haideti sa ii aducem pe toti pe marginea terenului la un antrenament de-ale Simonei Halep," a scris ca replica Darren Cahill.