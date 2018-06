Discursul TULBURATOR al lui CTP dupa victoria Simonei de la Roland Garros: "E model pentru tinerii din tara asta aflata in DERUTA! Victoria INIMII!"

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Dupa doua incercari esuate, Simona Halep e campioana la Roland Garros! A patra finala de Grand Slam din cariera a fost cu noroc. Halep si-a confirmat statutul de favorita si a castigat trefeul, dupa o batalie apriga cu Sloane Stephens.

Dupa ce si-a revenit din finalul incendiar, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a tinut un discurs in direct la PROTV legat si de situatia sociala din Romania.

"Aceasta fata poate sa fie model pentru toti tinerii din aceasta tara. O tara aflata in deruta cum este tara noastra la ora asta. Simona a aratat ce inseamna sa muncesti, sa inveti, sa crezi in steaua a ta in ciuda a tot ce ti se intampla dur, ostil si sa invingi. A fost o victorie a caracterului, a inimii, a sufletului, asta e important, dincolo de o racheta, de maini, de picioare", a spus Popescu la PROTV.

Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Halep (26 ani) a obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute in fata numarul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, prima pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.