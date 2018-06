SIMONA HALEP, reactie EMOTIONANTA dupa victoria de la Roland Garros: "Toata viata am visat la acest trofeu!"

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

"Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de cand am inceput sa joc tenis. Sunt foarte fericita ca s-a intamplat la Roland Garros. Parisul e un oras special pentru mine. Sloane e o jucatoare foarte buna, foarte puternica. E dificil sa joc contra ei", a spus Halep, pe teren, imediat dupa incheierea finalei cu americanca Sloane Stephens.

