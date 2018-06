Simona a primit trofeul si a inceput sa planga! Ce a spus in fata adversarei

Simona Halep a trait la intensitate maxima si momentele de la finalul meciului cu Sloane Stephens. AICI AI FAZELE VIDEO!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Dupa ce a urcat in tribuna pentru a-si imbratisa parintii, Halep a tinut sa le multumeasca si public celor care au sustinut-o de la inceputul carierei. Simona a avut un mesaj special pentru antrenorul Darren Cahill si pentru fanii care au sustinut-o.

"E foarte emotionant pentru mine sa fiu aici, acum. Am visat la acest moment de la 14 ani. Felicitari pentru Sloane, a castigat US Open anul trecut dupa multe accidentari. Ii urez succes in continuare. Il vad pe Darren cu un steag de-al Romaniei, ii multumesc pentru toata sustinerea. Le multumesc fanilor, suporterilor care au venit la meciuri in aceste zile minunate. Imi doresc sa joc o noua finala aici, e turneul meu preferat. Va multumesc mult pentru tot", a spus Halep.