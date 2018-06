FOTO | Ce facea Simona Halep in urma cu 10 ani. Astazi poate reedita o imagine istorica din 2008!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

In urma cu 10 ani, romanca reusea sa cucereasca titlul de la Paris la junioare.

In 2008, finala din turneul junioarelor a fost una romaneasca, in care Simona o invingea in trei seturi pe compatrioata Elena Bogdan.

Simona poate reedita astazi imaginea surprinsa in 2008, cand se fotografia cu trofeul junioarelor, insa ridicand marele trofeu!

