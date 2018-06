Momente URIASE: Imnul Romaniei a facut LINISTE pe arena de la Roland Garros, Halep a izbucnit in lacrimi! VIDEO

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep a ridicat trofeul Roland Garros deasupra capului, iar imnul Romaniei a inceput sa se auda.

Numarul 1 in lume la tenis, Halep, si-a confirmat statutul de favorita si s-a impus in trei seturi in fata americancei Sloane Stephens.

Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Halep (26 ani) a obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute in fata numarul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, prima pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.

Halep (26 ani) o conduce acum pe Stephens cu 6-2 in meciurile directe, avand o victorie chiar la Roland Garros, in 2014, in optimi, cu 6-4 6-3, romanca jucand ulterior finala cu Maria Sarapova.

Simona Halep a castigat ambele dueluri pe zgura, prima victorie fiind consemnata in 2012, in primul tur la Barcelona, cu 6-4, 6-4. Stephens a obtinut apoi doua succese la rand, in 2013, in optimi la Hobart, cu 6-4, 6-0, si la Australian Open, in primul tur, cu 6-1, 6-1. Au urmat patru victorii consecutive ale Simonei, la Roland Garros (2014), la Miami (2015) cu 6-1, 7-5 in sferturi, la Washington, in primul tur, cu 7-6 (3), 6-0, si la Cincinnati, in semifinale, cu 6-2, 6-1, ambele anul trecut.