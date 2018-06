"Simona este un FENOMEN! Va fi o adevarata nebunie la Bucuresti daca va castiga!" Francezii au intrebat-o pe Virginia Ruzici despre cum e vazuta Halep in Romania

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep incearca sa devina prima romanca triumfatoare la Roland Garros de la Virginia Ruzici in 1978! Inaintea finalei, francezii au intrebat-o pe Ruzici despre marele meci.

"Simona este un fenomen. Depaseste fotbalistii in ceea ce priveste popularitatea. Este cea mai iubita si urmarita sportiva din tara. Are presiunea unei intregi tari. In tara noastra i-am avut pe Ilie Nastase (numarul 1 mondial in 1973), Ion Tiriac si, mai tarziu, pe Andrei Pavel, sfert-finalist aici in 2002. De atunci am avut o pauza.



Daca Simona va castiga Roland Garros si va deveni prima romanca triumfatoare la un Grand Slam (din 1978), va fi ceva urias, petrecerea secolului! Va fi nebunie la Bucuresti. Este idolul momentului, mai ales avand in vedere rezultatele slabe din celelalte sporturi. Nu mai exista vreun idol cum a fost Gheorghe Hagi.



Exista o solidaritate a sportivilor din Romania, Hagi a fost prezent la semifinala si va fi si la finala, la fel si Nadia Comaneci. Nadia este fana a tenisului, foarte apropiata de Simona, dar si cu Ilie si cu mine.



Nu este vorba numai de stres (cand vine vorba de finalele pierdute). In Australia, a avut break le 4-3 in setul decisiv dar a fost epuizata cu mingi de meci salvate in fata lui Angelique Kerber si un meci in runda a 3-a care a durat aproape 4 ore. Este insa adevarat ca in urma cu un an avut 6-4, 3-0 si minge de 4-0 in fate Jelenei Ostapenko. Simt insa ca este mai matura si increzatoare acum. Este intr-o alta dimensiune de cand e numarul 1 mondial" a declarat Virginia Ruzici pentru Ouest France.