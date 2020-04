Roger Federer s-a declarat "devastat" de anularea Wimbledonului din acest an. Wimbledon 2021 va avea loc in perioada 28 iunie - 11 iulie.

Lumea tenisului a intrat intr-o stare invecinata cu doliul la scurt timp dupa auzirea anuntului anularii editiei 2020 a turneului de la Wimbledon. Incepand cu cel mai titrat jucator din istoria intrecerilor masculine de pe iarba londoneza, Roger Federer si terminand cu tanara Cori Gauff, care a jucat tur trei in 2019 la doar 15 ani, intregul colectiv de jucatori din ATP si WTA se declara intristat de necesitatea anularii celei mai prestigioase competitii de tenis.

Octuplu campion la Wimbledon, Roger Federer s-a declarat 'devastat' de stirea anularii editiei din acest an, decizie care il lasa pe elvetian cu o sansa in minus la castigarea unui ultim turneu de mare slem in cariera. "Abia astept sa ma intorc la Wimbledon anul viitor. Ce se intampla in aceste vremuri ne face sa ne apreciem sportul si mai mult," a completat tenismenul cu 20 de titluri de Grand Slam in palmares, care va avea aproape 40 de ani la editia 2021.

"Sunt inmarmurita," a fost reactia Serenei Williams, finalista anul trecut la Wimbledon si campioana in sapte randuri pe Terenul Central.

"Sunt atat de trista ca s-a confirmat faptul ca Wimbledon nu va avea loc in acest an. Finala editiei de anul trecut va ramane pentru totdeauna una dintre cele mai fericite zile ale vietii mele! Dar trecem printr-o situatie mai mare decat insusi tenisul acum, iar cea mai buna veste e ca Wimbledonul se va intoarce la anul; lucrul acesta inseamna ca voi avea si mai mult timp sa astept cu nerabdare sansa de a-mi apara titlul acolo! Ramaneti puternici si continuati sa credeti," a scris Simona Halep pe Twitter.

Elina Svitolina, semifinalista invinsa de Simona Halep in 2019 a postat un videoclip, inlacrimata:

Marion Bartoli, castigatoare a singurului titlu de Grand Slam al carierei la Wimbledon 2013: "Ma doare profund sa aud ca Wimbledonul este anulat in acest an. Ocupa un loc special in inima mea, dar si in inimile a milioane de fani ai tenisului si a tuturor jucatorilor care, de-a lungul deceniilor au pasit pe acele terenuri imaculate."

Billie Jean King, detinatoare a 12 titluri de Grand Slam, dintre care sase adjudecate la Wimbledon: "Inteleg pe deplin si sprijin decizia comitetului, fiind vital ca noi toti sa ne pastram concentrarea pe oamenii cei mai afectati de aceasta pandemie. Am fost norocoasa sa pot merge la Wimbledon in fiecare an din 1961 incoace si cu siguranta imi va lipsi in acest an."

Felix Auger-Aliassime, numar 20 ATP: "Ne vedem in 2021, Wimbledon. Stati acasa, ramaneti in siguranta!"

Carla Suarez Navarro, numar 68 WTA, jucatoare care a anuntat ca se va retrage la finalul acestui an: "Ne va fi dor de tine, Wimbledon; de traditia ta, de istoria ta, de respectul tau pentru sport."

Nicolas Mahut, castigator la Wimbledon in proba de dublu alaturi de Pierre-Hugues Herbet in 2016: "Este un soc pentru tenis. Sanatatea ne preocupa pe toti acum, asta e prioritatea. Pentru tenis, a nu organiza Wimbledon si a nu sti cand ne vom intoarce pe circuit... va fi un an foarte, foarte complicat."

Barbora Krejcikova, numar 8 WTA la dublu: "Vremuri grele, dar decizii corecte."

Coco Gauff, debutanta la editia 2019 a Wimbledonului, unde a fost eliminata in turul 3 de viitoarea campioana, Simona Halep: "Imi va fi dor sa joc la Wimbledon. Ramaneti in siguranta, va iubesc!"

Karolina Pliskova, numar 3 WTA: "Imi va fi dor sa joc la Wimbledon"

Ana Bogdan, numar 92 WTA: "E cu siguranta cea mai trista stire din ultima perioada. Imi va lipsi teribil sa joc la turneul meu preferat."

Kirsten Flipkens, numar 77 WTA: "Cred ca imaginea asta spune totul. Sunt prima care zice ca sanatatea are prioritate, dar as minti daca as spune ca nu ma doare sa vad turneul meu preferat fiind anulat."

Angelique Kerber, campioana la Wimbledon in 2018: "Pana acum doua saptamani, aveam iluzia controlului asupra programului meu. De atunci, multe s-au schimbat. Abia asteptam Jocurile Olimpice, care inseamna totul pentru mine... iar gandul de a juca la Wimbledon a fost mereu cea mai mare sursa de motivatie pentru mine. Sunt trista ca s-a anulat intregul sezon de iarba; inseamna ca nu voi juca nici in fata conationalilor mei la Bad Homburg sau Berlin [...] dar sunt sigura ca aceasta faza are potentialul de a ne intari comunitatea, pentru ca sportul uneste atat in vremuri bune, cat si in cele rele."

Barbora Strycova, semifinalista la Wimbledon 2019: "Stirea de azi m-a intristat atat de mult... Wimbledon este si va fi mereu turneul vietii mele."

Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon: "O veste greu de digerat. Wimbledon nu este special numai pentru mine, ci si o parte imensa a istoriei care va lasa o mare gaura in calendarul anului. Imi va fi dor sa joc pe terenurile de iarba purtand hainele mele albe, dar cu siguranta stim ca ne vom intoarce anul urmator mai buni ca niciodata."

Kevin Anderson, finalist la Wimbledon in 2018: "Am avut mereu multe amintiri frumoase la Wimbledon. Imi va fi dor de sezonul de iarba, dar lucrul cel mai important pentru noi acum este sa ramanem sanatosi si in siguranta la casele noastre."

Shelby Rogers, numar 113 WTA: "Va rog sa imi spuneti ca e pacaleala de 1 aprilie."