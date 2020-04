Autor: Marcu Czentye

Contururile vietilor noastre erau colorate, dar pandemia de coronavirus a asternut un gri neingrijit asupra desenului intre liniile caruia umanitatea isi trasase dansul cotidian.

Din 1877 pana astazi, Wimbledon a insemnat, cu putine exceptii, tenis, iar absenta tenisului jucat pe iarba londoneza nu a fost cauzata de altceva decat de cele doua razboaie mondiale. Nefericit insa, conducerea All England Lawn Tennis Club a semnat fortat miercuri sentinta editiei 2020 a turneului de la Wimbledon, scriind dupa 143 de ani randuri de istorie pe file pe care ni le-am fi dorit mereu ramase goale.

Turneul de la Wimbledon a inceput timid, dar cu zeci de ani inainte ca plasticul, radio-ul sau aspiratorul sa fie inventate.

In 1877, 22 de barbati au platit intrarea de cate 11 silingi (echivalentul a 27 de bani romanesti azi) - fiind avertizati in prealabil sa isi aduca propriile rachete, precum si 'pantofi fara talpa inalta' - si au intrat in concurs, sub privirile unui public restrans la 200 de persoane care au urmarit meciuri jucate cu rachete din lemn si mingi de flanel cusute de mana.

Barbatii purtau pe atunci pantaloni lungi si bluze albe cu maneci lungi, in vreme ce femeile, intrate in competitie din 1884 purtau rochii albe cu corset lungi si palarii.

La 38 de ani de la infiintare, Wimbledonul trebuia sa isi opreasca activitatea din cauza Primului Razboi Mondial, fiind afectate editiile 1915, 1916, 1917 si 1918. Totusi, nimic nu a fost mai groaznic pentru Wimbledon decat Blitz-ul german: nazistii aveau sa bombardeze in timpul celui de-al Doilea Razboi mondial de peste o mie de ori targul din Wimbledon, una dintre bombe lovind tocmai Terenul Central, in data de 11 octombrie 1940.

A aparut astfel cea mai lunga perioada de pauza din istoria celei mai glorioase competitii de tenis, la Wimbledon nejucandu-se nici macar un schimb de mingi intre anii 1940-1945.

Paisprezece mii de case au fost distruse doar in Wimbledon de catre bombardamentele intreprinse de germani, fapt care a dus la transformarea complexului de tenis de la Wimbledon in spital de campanie. Mai mult decat atat, populatia britanica afectata grav de foame in acele vremuri a folosit terenurile din Wimbledon pentru a hrani diverse animale, printre care si porci.

Nimic insa nu i-a facut pe englezi mai fericiti decat sa isi sarbatoreasca libertatea obtinuta organizand editia din 1946, in ciuda faptului ca una dintre tribune ramasese puternic avariata, aproximativ 1200 de locuri fiind de neocupat, drept consecinta a bombardamentului. Englezii aveau sa repare intreaga dauna pana in 1947 si totul s-a inclinat in favoarea derularii turneului de la Wimbledon timp de 73 de ani.

Fast-forward pana la 1 aprilie 2020, cand Wimbledon s-a vazut din nou oprit. Nu de un razboi mondial intre natiuni, ci de un razboi global impotriva unui virus.

In 2020, cele 28,000 de kilograme de capsuni si cei 7000 de litri de frisca vor sta neconsumati de catre publicul international care ateriza an de an in Londra pentru a asista la cel mai mare eveniment al anului in tenis.

Pentru Billie Jean King, sextupla campioana pe iarba londoneza va fi primul an, din 1961 in care nu va face deplasarea la Wimbledon. Iar Martina Navratilova (de 9 ori campioana la Wimbledon) care zareste cu maturitate tenisul „ca pe un lux in aceste vremuri”, va inregistra prima sa absenta intr-o vara la Wimbledon, din 1973 incoace.

A smulge Wimbledon din calendarul unui an se simte similar cu amanarea EURO 2020 ori chiar anularea Cupelor Mondiale de fotbal din 1942 sau 1946 pentru microbisti. Si dupa cum titra jurnalistul portughez Jose Morgado, intr-adevar, "e doar tenis, dar nu ne cereti sa nu fim suparati."

Tournament officials at the All England Lawn Tennis Club have announced the cancellation of the 2020 tournament.

It’s the first time since 1945, due to World War II, that Wimbledon will not be played, and the first reason other than war, that the event will not be played. pic.twitter.com/X7i4Yj8AVe