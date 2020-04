"O CRUCE PESTE WIMBLEDON!", a titrat L'Equipe pe prima pagina la 12 ore dupa anularea turneului | Cand s-ar putea relua circuitele ATP si WTA in 2020

"O cruce peste Wimbledon," a titrat cotidianul francez L'Equipe pe prima pagina a ziarului publicat la circa 12 ore dupa decizia anularii editiei 2020 a Grand Slam-ului londonez.

A fost prima data in istoria celui mai longeviv turneu din istoria tenisului cand anularea unei editii nu a fost cauzata de un razboi mondial, prin urmare reactiile de tristete puternica ale jucatorilor au fost naturale: "Pasesc acum pe strada amintirilor alaturi de prosoapele mele de la Wimbledon. Odihneste-te in pace, Wimbledon 2020," a scris Bethanie Mattek-Sands, numar 20 WTA la dublu, cvintupla campioana de Grand Slam in proba de dublu feminin.



Decizia AELTC inseamna pentru sezonul de tenis insa anularea intregului sezon de iarba, dupa ce in data de 18 martie oficialii WTA si ATP decideau anularea sezonului de zgura, cu exceptia turneului de la Roland Garros, amanat unilateral pentru toamna.



ATP: Hertogenbosch (Olanda), Stuttgart, Halle (Germania), London-Queen's, Eastbourne (Marea Britanie), Mallorca (Spania)

WTA: Hertogenbosch (Olanda), Nottingham, Eastbourne, Birmingham (Marea Britanie), Berlin, Bad Homburg (Germania)

Reorganizing ALL my closets and started with the huge pile of tournament towels I’ve collected over the years... Going down memory lane right now with my @Wimbledon Towels ???? RIP #Wimby2020 ???? #GameSetMattek ???? #SendPlayers2020Towels pic.twitter.com/1YziEpyR51