La revedere, Miami si Monte Carlo! Turneele NU vor fi reprogramate in acest an, iar oficialii turneului de la Wimbledon anunta ca nu vor sa tina turneul fara spectatori 

Turneele de la Miami si Monte Carlo nu vor fi reprogramate in acest an.

Oficialii turneului de la Wimbledon si-au exprimat intentia de a anula editia 2020 atat timp cat raspandirea coronavirusului ii va obliga sa interzica accesul spectatorilor la eveniment, informeaza Sportsmail.

Reprezentati de directorul de transmisie si productie, Paul Davies intr-o sedinta care a reunit capii Departementelor Culturii, Mediei si Sportului, organizatorii Grand Slam-ului londonez au lasat de inteles ca vor prefera sa anuleze evenimentul in schimbul optiunii de a-l derula in absenta spectatorilor.

Decizia se distinge de cea a Asociatiei Engleze de Fotbal, care ar alege desfasurarea evenimentelor chiar si in ciuda lipsei spectatorilor, potrivit The Daily Mail. De mentionat ca turneul de la Wimbledon beneficiaza de asigurari prin care departamentul financiar va putea restitui banii persoanelor care si-au achizitionat deja tichete de acces pentru editia 2020.

Capitolul certitudinilor numara putine pagini in lumea actuala a tenisului, dar printre acestea se afla cateva nefericite: tenisul se va opri pana la finalul lunii aprilie atat in WTA, cat si in ATP, iar directorii turneelor de la Miami si Monte Carlo au facut public faptul ca intrecerile amanate din acest an nu vor fi reprogramate, ci anulate.

Zeljko Franulovic, directorul turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo a declarat: "Nu vom cere oficialilor ATP o alta data. Vom suporta consecintele acestei anulari si ne gandim deja la aprilie 2021 cu multa motivatie", pe cand James Blake, directorul Miami Open a relatat: "Ca fost jucator si actual director de turneu, inteleg cat de dezamagitor este pentru jucatori, fani, parteneri si staff faptul ca au lucrat fara oprire pentru pregatirea acestui concurs. Multumim tuturor pentru intelegere si sprijin si asteptam cu mare interes sa revenim pe Stadionul Hard Rock intre 22 martie si 4 aprilie 2021."

Anularea turneului de la Monte Carlo va fi o lovitura pentru Rafael Nadal, campion in 11 din ultimele 14 editii ale turneului din Monaco, care va avea cel putin un turneu in minus in pregatirea turneului de la Roland Garros. In plus, fanii Simonei Halep spera ca favorita lor sa nu ajunga in situatia nefericita de a nu avea sansa de a-si apara titlul castigat anul anterior pe iarba de la Wimbledon.