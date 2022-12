Roger Federer a participat în emisiunea „The Daily Show”, găzduită de comediantul Trevor Noah, care l-a provocat să dezvăluie desfășurarea unei întâmplări greu de crezut, prin care a trecut tocmai la Wimbledon.

De opt ori campion al turneului desfășurat pe iarba londoneză, tenismenul elvețian este cel mai titrat jucător din istoria cele mai prestigioase competiții a „Sportului Alb,” însă statutul de membru pe viață, acordat tuturor câștigătorilor întrecerii - inclusiv Simonei Halep, în urma titlului cucerit în 2019 -, coroborat cu faima sa mondială, nu a fost suficient pentru a-i garanta accesul în complexul clubului All England Lawn Tennis & Croquet.

Roger Federer, interzis la porțile complexului de la Wimbledon

Roger Federer a povestit că nu a fost lăsat să intre pe porțile complexului de la Wimbledon, în urmă cu două săptămâni. „Am venit din Tokyo la Londra, pentru a vedea un doctor și a primi o a doua părere, întrucât genunchiul meu nu a fost într-o stare bună, în ultima perioadă. Nu am vrut să le spun oficialilor Wimbledon că o să vin, pentru că nu știam dacă o să am timp suficient să fac o vizită,” și-a început Roger Federer povestea.

„Vizita medicală s-a încheiat, m-am uitat la ceas și am văzut că aveam două ore în plus de petrecut în Londra. Am zis că ar fi o idee bună să mergem să bem un ceai la Wimbledon.

Dar eu nu am fost niciodată la Wimbledon atunci când turneul nu era în desfășurare.

„Te las să intri, dar trebuie să fii membru”, i-a spus gardianul elvețianului Roger Federer

Am condus până la poartă, unde sunt primiți vizitatorii. Am ieșit din mașină și m-am dus să vorbesc cu femeia de la serviciul de pază. Mi-am zis că mă descurc eu, dar nu am reușit (râde).

Am întrebat-o cum pot să intru în complex și unde e poarta de intrare. M-a întrebat dacă am card de membru. Când câștigi Wimbledonul, devii membru automat. Sincer, nu știu cum stă treaba cu cardurile de membru, probabil le am pe undeva, acasă.

Așa că i-am răspuns, spunându-i că nu am cardul de membru la mine, dar sunt membru și că mă întreb pe unde pot să intru.

Ea a aprobat, dar mi-a spus: 'Da, dar trebuie să fii membru!'

Toți campionii turneului de la Wimbledon primesc statutul de membru pe viață

În acel moment, mi-am dat seama că o să fie dificil. I-am spus că, de obicei când sunt aici, joc, dar intru pe altă poartă. Mi-a spus că pot să intru pe cealaltă parte, dar trebuie să fiu membru.

Eram deja panicat, m-am uitat la ea și, deși mă simt prost spunând asta, i-am zis: 'Am câștigat turneul ăsta de opt ori. Vă rog, credeți-mă. Sunt membru. Unde pot să intru?'

După care, m-am întors la mașină, dar un trecător m-a oprit și mi-a cerut să fac o poză cu el. Paznicii și-au dat seama cine sunt, m-au întrebat dacă am cardul de membru, le-am răspuns că nu, dar mi-au spus că pot să îmi deschidă ușile și că rezolvă accesul pentru mine,” a povestit Roger Federer una dintre cele mai incredibile pățanii ale anului în tenis.

Andrei Pavel, dezvăluiri despre Roger Federer: „Mi-a stricat un an. Dacă nu era 'urâtul ăsta', ar fi fost altfel”

„L-am bătut prima oară, după care am jucat încă de 7 ori. Ce mi-a lipsit ca să-l mai înving de câteva ori a fost puțină încredere.

Roger mi-a stricat un an (2004). Jucam foarte bine, eram în formă. În prima jumătate de an, am jucat de 4 ori cu el. La două săptămâni distanță l-am întâlnit la Cupa Davis, după care la Rotterdam, după care în sferturi la Dubai, iar după alte două săptămâni, la Indian Wells și Miami. Dacă nu îl întâlneam pe „urâtul ăsta”, anul acela ar fi fost altfel. Dar mă bucur că am avut șansa să joc cu el și la acest nivel,” a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Rezultatele celor opt meciuri directe dintre românul Andrei Pavel și elvețianul Roger Federer