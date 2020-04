OFICIAL: Wimbledon nu se joaca in 2020 | Ce mesaj au transmis englezii dupa sedinta finala 

Simonei Halep i-a fost refuzata sansa de a-si apara trofeul castigat in 2019.

E oficial: conducerea All England Lawn Tennis and Croquet Club a decis anularea turneului din acest an de la Wimbledon, refuzandu-i astfel Simonei Halep sansa de a-si apara titlul adjudecat in 2019. Turneul de la Wimbledon nu mai fusese anulat de 75 de ani, editia din 1945 ramanand nedisputata din cauza derularii celui de-al Doilea Razboi Mondial.

"Cu mare regret AELTC a decis ca editia cu numarul 134, programata pentru anul 2020, va fi anulata si reprogramata pentru 28 iunie - 11 iulie 2021. Eforturile noastre se vor indrepta acum inspre a raspunde rapid in ajutorul celor afectati de criza cauzata de coronavirus," au transmis reprezentantii Wimbledonului.

"Este o decizie pe care am luat-o cu toata seriozitatea. Am ales sa punem pe primul plan sanatatea publica si a celor care contribuie la acest eveniment. Este o masura provocata de aceasta criza globala fara precedent," a declarat Ian Hewitt, presedintele All England Lawn Tennis Club.

Ca urmare a anularii intregului sezon de iarba, tenisul ar putea reveni cel mai curand in data de 13 iulie, dar in cel mai probabil caz primele turnee cu sanse reale de desfasurare vor fi WTA New Haven si ATP Atlanta (27 iulie - 2 august).

Vicepresedintele Federatiei Germane de Tenis a dezvaluit inca de luni care va fi deznodamantul sedintelor de azi, afirmand ca "s-a decis deja ca turneele pe iarba sa nu se joace; asteptam anuntul oficial al celor de la Wimbledon miercuri, dar nu sunt zvonuri: vor anunta anularea competitiei. E probabil singura decizie posibila. Vom putea juca la Roland Garros in septembrie sau octombrie, dar nu si la Wimbledon, pentru ca iarba va fi prea umeda," a explicat vicepresedintele FGT pentru L'Equipe, sugerand riscurile mari de accidentare la care s-ar expune jucatorii.

"Parerea mea este ca va fi dificil sa vedem tenis jucandu-se din nou in acest an. Sezonul este dependent de calatorii, iar acest lucru va fi probabil ultimul care va fi repus in functiune. Cred ca sporturile nationale sunt intr-o pozitie mai buna decat sporturile globale, care sunt puse la grea incercare," a declarat Craig Tiley, directorul singurului turneu de mare slem desfasurat in acest an pana acum, Australian Open pentru The Sydney Morning Herald.

Campioana la Wimbledon in 2006 si fosta antrenoare a lui Andy Murray, Amelie Mauresmo este pesimista cu privire la sansele de reluare a competitiilor in cazul stagiunii 2020: "Cred ca trebuie sa tragem o linie peste sezonul 2020 de tenis. Circuitul internatinoal inseamna jucatori si jucatoare de toate nationalitatile plus staff, spectatori venind din toate cele patru colturi ale lumii pentru a face vii aceste evenimente. Daca nu va fi vaccin, nu va fi nici tenis," a scris dubla campioana de Grand Slam pe Twitter.

Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements.

Pas de vaccin=pas de tennis — AmelieMauresmo (@AmeMauresmo) March 31, 2020

Presedinte al turneului ATP Masters 1000 de la Madrid, competitie patronata de Ion Tiriac, Gerard Tsobanian si-a exprimat la randul sau nemultumirea cu privire la incertitudinea modului de desfasurare a sezonului de tenis, spunand: "Cred ca trebuie sa ne punem un termen limita pentru ca ATP si WTA sa declare acest an un an incheiat. Il vom sterge din calendar si vom incepe din nou. Wimbledon este 'Templul tenisului', de neatins, construit pe o stanca de nestramutat. Daca acest turneu sacrosant e anulat, inseamna ca nimic nu e sigur. Nu trebuie sa uitam ca, in spatele fiecarui turneu se afla fiinte umane care lucreaza pentru el. Totul este neclar, am vazut-o cu Jocurile Olimpice, care nu au ramas in picioare. Ma pun in locul jucatorilor care se trezesc dimineata si se intreaba: 'Ce fac? Ma antrenez azi, dar pentru care turneu? Ce deadline am?'", a spus Tsobanian pentru L'Equipe.