DECLARATIE GENIALA din partea Simonei Halep despre urmatoarea adversara la Australian Open | Momentul incredibil a fost surprins IN DIRECT

Simona Halep a fost protagonista unui moment senzational televizat in direct.

Simona Halep ii surprinde uneori pe jurnalisti cu sinceritatea sa. Intr-un flash-interviu acordat lui Alex Corretja, fost numar 2 ATP la scurt timp dupa victoria cu Jennifer Brady, Simo a admis ca nu s-a interesat de tabloul pe care il are la Melbourne.

"Voi juca in turul 2 cu habar n-am cine," a spus Simona Halep, facandu-l sa rada pe fostul mare tenismen.

Simona Halep vs. Misaki Doi / Harriet Dart se joaca joi, 23 ianuarie



In turul secund, Simona Halep se va duela cu Misaki Doi (82 WTA) ori Darriet Hart (164 WTA). Meciul va avea loc joi, 23 ianuarie la o ora care urmeaza sa fie stabilita de organizatorii turneului in cursul zilei de miercuri.

"Sunt fericita ca am trecut mai departe, e un sentiment foarte frumos sa joc aici, in Australia. Cred ca in setul 2 am gasit ritmul mai bine, am reusit sa o misc mai mult pe adversara mea. Am fost mai puternica in setul 2. Si in 2018 m-am accidentat in primul tur, tin minte momentul. Ma doare incheietura, dar nu m-am gandit la asta azi. Trebuie sa ma recuperez pentru turul 2," a mai spus Simona Halep imediat dupa incheierea meciului de azi, incheiat scor 7-6, 6-1 in favoarea sa.