FED CUP | Romania, fara Simona Halep si Sorana Cirstea in barajul decisiv cu Rusia: "Nu ma mai intorc!"

Sorana Cirstea nu ia in calcul o revenire la echipa nationala de Fed Cup a Romaniei.

Sorana Cirstea a refuzat cu claritate invitatia Federatiei Romane de Tenis de a participa la barajul Romania vs. Rusia care va stabili echipa calificata la turneul final al Cupei Federatiilor din aprilie.

"Nu! E o decizie venita pe o baza. Am jucat foarte multi ani pentru Romania si am dat tot ce am avut mai bun. Acum vreau sa las locul celor care sunt pregatite sa ajute Romania mai departe. Am fost intrebata, dar am gandit bine cand am luat decizia si nu ma mai intorc,” a declarat Sorana Cirstea, proaspat calificata in turul secund la Melbourne.

Romania va aborda play-off-ul cu Rusia fara Simona Halep si Sorana Cirstea, prima alegand sa nu participe pentru a nu-si supraaglomera calendarul competitiilor din acest an.

Romania vs. Rusia se joaca in Arena BT din Cluj-Napoca in 7-8 februarie, iar tara invingatoare va participa la prima editie a turneului final Fed Cup, care va avea loc la Budapesta intre 14-19 aprilie. Capitala Ungariei va gazdui aceasta intrecere in urmatorii trei ani.