Declaratie FABULOASA a Simonei Halep despre viitorul adversar de la Australian Open: "Nu stiu, intreaba-ma maine!" :)

Simona Halep a castigat in primul tur.

Tenismena romanca a trecut de Jennifer Broady in 2 seturi, scor 7-6, 6-1, dar a avut mari emotii in prima mansa, cand a salvat 3 mingi de set.

Dupa meci, Halep a oferit un interviu in care a explicat cum a reusit sa ramana in primul set si ce a schimbat in cel de-al doilea.

"Fiecare meci e dificil si a trebuit sa ma concenterz pe fiecare minge. In primul set am zis ca trebuie sa lupt pentru fiecare punct si am reusit sa rezist, iar in al doilea set am devenit agresiva si am impins-o pe Jennifer in spatele tusei", a explicat Halep.

Intrebata despre viitorul adversar, "Simo" a marturisit, amuzata, ca nu stie cu cine va juca.

"Ma uit la tablou, dar mereu uit. Voi juca cu <<habar n-am cine>>. Intreaba-ma maine!", a fost raspunsul campioanei de la Wimbledon.

In turul secund, Simona Halep se va duela cu Misaki Doi (82 WTA) ori Darriet Hart (164 WTA). Meciul va avea loc joi, 23 ianuarie la o ora care urmeaza sa fie stabilita de organizatorii turneului in cursul zilei de miercuri.