Gabriela Ruse (24 de ani) s-a trezit cu inflamații la inimă, după infectarea cu COVID: „Momentan, e o chinuială să joc tenis”

Gabriela Ruse (24 de ani, 51 WTA) a început o ascensiune spectaculoasă în sezonul 2021, înspre top 50 WTA, câștigând primul său titlu în circuitul WTA, la Hamburg, performanță succedată, la două săptămâni distanță, de calificarea în finala competiției de la Palermo.

În 2022, victoria obținută pe tabloul principal la Australian Open a rămas highlight-ul începutului de an, sportiva din București confruntându-se în luna aprilie cu inflamații cardiace, care au ținut-o departe de terenul de tenis, inclusiv în timpul barajului de BJK Cup, Polonia - România, pentru care fusese inițial convocată.

„Pauza a venit într-un moment în care eram în urcare. Mi-a dărâmat castelul, aș putea să spun. Problemele cu inima s-au rezolvat, au fost cauzate de COVID. Din păcate, nu mă așteptam la asta, pentru că am avut o formă ușoară. Nu am avut simptome grave, dar, după Indian Wells, am început să mă simt din ce în ce mai rău.

La controalele de rutină de la Indian Wells m-au întrebat dacă am părinți sau rude cu probleme la inimă, iar de acolo a plecat toată situația. Mai am multe de recuperat. Trebuie să îmi revin ușor-ușor și să mă bucur din nou pe teren, pentru că, momentan, e o chinuială,” a declarat Gabriela Ruse, pentru ProSport, după înfrângerea din turul întâi la Roland Garros.

Debutul Gabrielei Ruse (24 de ani, 51 WTA) în turneul de la Roland Garros s-a încheiat cu o înfrângere în fața belgiencei Elise Mertens (26 de ani, 32 WTA), scor 6-3, 6-1, în 76 de minute de joc.

Aflată la a cincea prezență pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, Gabriela Ruse nu a reușit să își egaleze cea mai bună performanță în Grand Slam-uri, turul secund atins la Australian Open, în prima lună a acestui an.

„Am încercat să stau cât mai mult pe teren, dar mi-a scăpat meciul de sub control, mai ales în setul al doilea. Sunt dezamăgită, tristă, am avut destul de multe așteptări, înainte să mă îmbolnăvesc.

Având în vedere însă că problemele de sănătate au venit când eram într-o formă bună, ținându-mă pe loc câteva săptămâni bune, se pare că nu mi-am revenit,” a adăugat sportiva din țara noastră.

