Eleva lui Adrian Cruciat a învins-o, în runda inaugurală de la Paris, cu scorul de 6-3, 6-3, pe germana Tatjana Maria, locul 105 WTA. Sori a fost condusă cu 3-0 în setul al doilea, apoi și-a adjudecat șase gameruri consecutiv. Meciul a durat o oră și cinci minute.

Sorana Cîrstea va juca în turul secund împotriva americancei Sloane Stephens (29 de ani, 64 WTA), finalistă învinsă de Simona Halep, în ultimul act al Roland Garros 2018. Stephens a trecut de Julie Niemeier (22 de ani, 102 WTA), în runda inaugurală, scor 5-7, 6-4, 6-2. Partida Sorana Cîrstea - Sloane Stephens va avea loc marți, 24 mai.

Cîrstea a câștigat singurul meci direct jucat cu Stephens, în 2013, la Dubai, scor 5-7, 6-3, 6-2.

A surprise to me: these two have only played once previously. https://t.co/CzhuYEmhMS pic.twitter.com/o27GdlaKIk