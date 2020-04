DE NECREZUT! Bill Gates stia inca de la inceputul anului cat de mult va afecta noul coronavirus intreaga planeta | Ce i-a soptit lui Rafael Nadal in timpul unui meci caritabil

Din articol Bill Gates l-a avertizat pe Rafael Nadal cu privire la coronavirus inca din februarie

Cel mai bogat om al Pamantului intre anii 2001-2009 si 2014-2017 a anticipat agravarea efectelor raspandirii noului coronavirus.

Cu o avere estimata de Forbes la $101,7 miliarde, Bill Gates ar fi prevazut inrautatirea agresiva a raspandirii coronavirusului in jurul Pamantului, informeaza Marca. Co-fondatorul Microsoft a participat in data de 7 februarie la meciul caritabil din Cape Town, unde i-ar fi comunicat lui Rafael Nadal, castigator a 19 titluri de mare slem ca noul coronavirus va cauza complicatii in intreaga lume.

"In februarie, cand nepotul meu a jucat in Africa de Sud a vorbit cu Bill Gates si i-a spus ca lucrurile care se intampla in China se vor complica," a declarat Toni Nadal pentru El Transistor, preluat de Marca. "Lucrul care ar omori peste 10 milioane de oameni in urmatoarele decenii cel mai probabil ar fi un virus foarte infectios, nu un razboi. Nu rachete, ci microbi!" mai spunea Bill Gates in 2015 in cadrul unui TED Talk intitulat: "Urmatoarea pandemie? Nu suntem pregatiti!"



"Nu stiu daca aceasta pandemie ne va schimba, pentru ca omul uita repede, dar trebuie sa facem niste ajustari. Pana nu apare un medicament ori vaccin, vad situatia ca fiind destul de complicata. Vom trai intr-o situatie a nesigurantei si a pericolului pana ce totul va fi rezolvat. Eu nu o sa ma plang, pentru ca sunt oameni care chiar trec prin vremuri rele," a adaugat fostul antrenor al lui Rafael Nadal.

"Acum nu imi sta mintea la tenis, ultimul lucru la care ma gandeam era organizarea turneului de la Mallorca (n.r. turneu programat initial sa isi bifeze prima editie pe iarba in acest an); vor mai fi Wimbledonuri si turnee la Mallorca, nu astea sunt motivele de ingrijorare. Ingrijorarea consta in faptul ca multi oameni mor; ne-am obisnuit sa nu fim critici fata de noi insine, dar trebuie sa fim critici acolo unde putem cere mai mult. Ne place sa ni se demonstreze ca avem dreptate, dar uneori trebuie sa spunem lucrurile pe care nu ne place sa le auzim," a completat unchiul legendarului Rafa Nadal.

Vineri, 7 februarie 2020 a fost data desfasurarii meciului demonstrativ de la Cape Town, cand Roger Federer, Rafael Nadal, Bill Gates si Trevor Noah au doborat recordul mondial de asistenta la un meci de tenis, adunand 51,954 de spectatori pe stadionul care a gazduit cinci partide la Cupa Mondiala de fotbal 2010. 3,5 milioane de dolari s-au strans in scopuri caritabile in urma evenimentului amical, care a consemnat o partida de dublu jucata de Noah/Nadal si Gates/Federer si una de simplu, disputata de Roger Federer si Rafael Nadal.

Might this be the greatest rally of all time? ????#MatchInAfrica pic.twitter.com/0LEPBLlWm2 — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020



