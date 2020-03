In ciuda pandemiei, Simona Halep si-a redecorat casa si le-a facut o mare surpriza fanilor sai | Ce mesaj le-a transmis sustinatorilor

Simona Halep si-a redecorat camera intr-unul din cele mai minunate moduri posibile. Campioana en-titre de la Wimbledon si-a inramat racheta cu care a jucat finala castigata 6-2, 6-2 impotriva Serenei Williams, alaturi de o fotografie in care le prezinta fanilor cel mai prestigios trofeu pe care l-ar fi putut obtine vreodata intr-o cariera de jucatoare profesionista.

"Fiind acasa in fiecare zi, de fapt non-stop, mi-a venit o idee in urma cu cateva zile si am decis sa imi inramez racheta cu care am castigat Wimbledon. O voi agata de perete, pentru ca e frumos sa o vad de fiecare data cand intru in aceasta camera. Langa racheta este un tablou cu mine tinand trofeul; am vrut sa le inramez si sa le pun laolalta pentru a le avea ca amintire," le-a transmis Simona Halep fanilor sai intr-un videoclip publicat pe Twitter.

"Sper ca va place, aveti grija de voi, ramaneti acasa si fiti optimisti. Totul va fi bine," a incheiat numarul 2 WTA.

What are you guys doing to stay positive during this time?

Here’s a little something I did to brighten my days at home ???????? @Wimbledon pic.twitter.com/6QFZS9RM6z