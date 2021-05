Copiii lui Bill Gates ar putea primi doar 10 milioane de dolari dupa divortul parintilor! Ce are de gand sa faca omul de afaceri cu averea sa uriasa

Bill si Melinda Gates au anuntat ca vor divorta dupa 27 de ani de casatorie.

Separarea parintilor nu ii va afecta pe cei trei copii ai cuplului, insa acestia nu vor primi, conform jurnalistilor din America, mai mult de 10 milioane de dolari fiecare. Asta in conditiile in care averea familiei este estimata la peste 130 de miliarde de dolari.

Bill Gates a declarat, in mai multe interviuri acordate de-a lungul timpului, ca nu crede ca le-ar face o favoare copiilor sai daca le-ar lasa sume masive de bani. Mai mult, cuplul a spus in urma cu cativa ani ca intentioneaza sa doneze cea mai mare parte a averii.

Ramane de vazut ce se va intampla cu banii in urma divortului pentru ca, in cazul in care nu exista un contract prenuptial, toate bunurile obtinute in timpul casniciei trebuie impartite la jumatate.

Indiferent de cum isi vor imparti averea, cei doi vor ramane, cel mai probabil, printre cei mai bogati oameni din lume.